Apple की शातिर चाल! आ रहा है सबसे सस्ता बड़ी स्क्रीन वाला iPhone, फैन्स बोले- वाह! मौज कर दी...

Apple ने कुछ महीने पहले ही iPhone 14 Series को लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने Mini की जगह Plus मॉडल को पेश किया है. 8 साल बाद प्लस मॉडल की वापसी हुई है. iPhone 14 Plus स्टेंडर्ड iPhone 14 के समान डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस शेयर करता है, लेकिन बेहतर बैटरी बैकअप और बहुत बड़ा आकार प्रदान करता है- यह iPhone 14 Pro Max जितना बड़ा है. लेकिन कीमत के कारण iPhone 14 Plus इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है. अब एक रिपोर्ट बताती है कि Apple अगले साल iPhone 15 लाइनअप के लिए नए तरीकों और रणनीतियों की तलाश कर रहा है.

iPhone 15 का डिजाइन होगा अलग

Naver पर लीकस्टर yeux1122 के अनुसार, Apple iPhone 15 सीरीज के प्रो और नॉन-प्रो मॉडल के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है. प्रो मॉडल और अल्ट्रा के फीचर्स में अंतर होने वाला है. खबरें भी आ रही हैं कि टॉप वेरिएंट में स्टेनलेस बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा.

Plus मॉडल की कीमत होगी कम

वहीं प्लस मॉडल को लेकर भी कंपनी चिंतित है. वर्तमान में, Apple ने Plus मॉडल की कीमत $899 की शुरुआती कीमत पर रखी है. हालांकि, MacRumors द्वारा एनालिसिस की गई रिपोर्ट बताती है कि iPhone 15 Plus इससे सस्ता हो सकता है.

इतना ही नहीं, iPhone 15 Plus की कीमत फिलहाल 899 डॉलर है, लेकिन इसका कीमत होने हो सकती है. कंपनी इसकी कीमत को 799 डॉलर तक कर देगा. जिससे कीमत वैनीला मॉडल के आस-पास पहुंच जाएगी. हालांकि, iPhone 15 अभी भी लगभग एक साल दूर है और अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक शब्द नहीं आया है.

