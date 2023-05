IPL 2023: Tim David ने छक्का मारकर जिताया तो सचिन ने किया कुछ ऐसा; ट्विटर पर छाए ऐसे Memes

IPL 2023 MI vs RR: आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस हाई स्कोरिंग गेम ने लोगों का दिल जीत लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 212 रन बनाए. ओपनर यशस्वी जायसवाल 62 गेंद पर 124 रन की धुआंधार पारी खेली. सभी को लग रहा था कि मैच एकतरफा हो गया, लेकिन टिम डेविड ने धुआंधार पारी खेलकर गेम पलट दिया और मुंबई को शानदार जीत दिलाई. आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के जड़कर टिम डेविड ने जीत दिला दी. छक्कों को देखकर सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए और गजब का रिएक्शन दिया.

सचिन ने दिया गजब का रिएक्शन

मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे. आखिरी ओवर जेसन होल्डर करने आए और सामने टिम डेविड बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने एक के बाद एक तीन छक्के जड़कर मुंबई को जिता दिया. देखकर सचिन तेंदुलकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जोर-जोर से तालियां बजाने लगे. साथ में सपोर्ट स्टाफ भी खुश नजर आया.

TIM DAVID - THE HERO OF MI. MI needed 17 in 6 balls - 6,6,6 to win it. #MIvsRRpic.twitter.com/IlEJcIRFVI — Sexy Cricket Shots (@sexycricketshot) April 30, 2023

जैसे ही मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीता तो ट्विटर पर टिम डेविड टॉप ट्रेंड करने लगे. उन्होंने लगातार तीन छक्कों का वीडियो वायरल होने लगा. साथ ही सचिन का रिएक्शन भी लोगों को खूब पसंद आया. यह जीत मुंबई इंडियंस के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह आईपीएल का 1000वां मैच था और इस जीत के साथ ही मुंबई के 8 प्वाइंट्स हो गए हैं. अगर उन्होंने ऐसा ही परफॉर्म किया तो वो जल्द ही टॉप 4 में अपनी जगह बना लेगा. फिलहाल MI 7वें स्थान पर है. आइए देखते हैं फैन्स ने ट्विटर पर कैसे रिएक्शन्स दिए...

The Man who can Turn Yorkers to Sixes is definitely a Mega BEAST!! Remember the Name - TIM DAVID!!#MIvRR pic.twitter.com/R4ne1euSUW — HBD ROHIT. ᴘʀᴀᴛʜᴍᴇsʜ⁴⁵ (@45Fan_Prathmesh) April 30, 2023