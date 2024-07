रसोई गैस ने उड़ाई लोगों की नींद! एक मैसेज कर रहा कांड; आप बचकर रहें नहीं तो...

जालसाज़ फिर से अपना पुराना हथकंडा अपना रहे हैं. इस बार उन्होंने piped natural gas (PNG) इस्तेमाल करने वालों को अपना निशाना बनाया है. कुछ समय पहले बिजली के बिलों के फर्जी नोटिस भेजने के बाद अब ये जालसाज़ गैस कनेक्शन वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने अपने ग्राहकों को इस नए तरह के फर्जीवाड़े से सावधान रहने की चेतावनी दी है.

क्या है यह स्कैम?

ये जालसाज़ ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बिजली कटवाने के फर्जीवाड़े में करते थे. ये अब फोन करके या मैसेज भेजकर लोगों को डरा रहे हैं कि अगर उन्होंने तुरंत बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा. ध्यान दें कि इन संदेशों में अक्सर एक नकली ग्राहक सेवा नंबर शामिल होता है, और जब कोई ग्राहक उस नंबर पर कॉल करता है, तो उन्हें ऑनलाइन भुगतान करने के लिए दबाव डाला जाता है.

आ रहा ऐसा मैसेज

प्रिय ग्राहक, आपका IGL गैस कनेक्शन आज रात 10:30 बजे IGL ऑफिस से बंद कर दिया जाएगा. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले महीने का बिल अभी तक अपडेट नहीं किया गया है. कृपया तुरंत हमारे दफ्तर के नंबर 7365990141 पर संपर्क करें.

कभी-कभी, IGL वाले ग्राहक को फोन भी करते हैं और धमकाते हैं कि अगर बिल अभी नहीं भरा गया तो गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा. ग्राहक को समझ नहीं आता कि ये जालसाजी है, घबराकर वो बिल भरने के लिए मान जाता है और इस तरह उनके साथ धोखा हो जाता है.

Attention IGL PNG Customers!

Be alert for fraudulent calls and messages claiming to be from Indraprastha Gas Limited. These scams often request you to download an app or click on links for bill payments, sometimes threatening service disconnection. #Fraudalert pic.twitter.com/OAvEP27eKE

— Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) July 16, 2024