Diwali पर पटाखे की दुकान के साथ ऑफिस को ऐसे मैनेज करेगा शख्स, इंटरनेट पर बंपर वायरल

Diwail Cracker Shop: दिवाली का त्योहार आने ही वाला है. दिवाली रोशनी का त्योहार है. इस दिन देशभर में धूमधाम से पटाखे फोड़ो जाते हैं. दिवाली पर पटाखों का खूब बिक्री होती है. इसी को देखते हुए कई लोग पटाखों की दुकान लगाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी किसी ऑफिस जाने वाले व्यक्ति को दिवाली पर पटाखे की दुकान लगाते देखा है. जी हां, आपने सही सुना. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक व्यक्ति ने अपना ऐसा ही एक प्लान शेयर किया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

X पर शेयर किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक @sde_ray नाम के यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में यूजर ने दिवाली पर अपने पटाखे की दुकान खोलने के प्लान के बारे में बताया है. पोस्ट में यूजर ने यह भी बताया है कि वह कैसे अपने ऑफिस के साथ पटाखे की दुकान को मैनेज करेगा. पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि यूजर एक इंजीनियर है. यूजर ने पोस्ट में लिखा है कि वह 10 से 4 बजे तक ऑफिस में कोडिंग करेगा और फिर 4 से 9 बजे तक पटाखे की दुकान पर काम करेगा. इस पोस्ट के साथ-साथ यूजर ने फोटो भी शेयर किया है.

All set for opening up the (temporary) cracker shop this Diwali with 2 other friends.

10 to 4 office coding and 4 to 9 cracker shop. twitter.com/YICvILgnj6

