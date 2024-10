दुश्मन के ड्रोन पर कहर बनकर टूटता है 'वज्र', रूस-US के मुकाबले भारत की एंटी ड्रोन गन कितनी पावरफुल?

Vajra Shot Gun: आज जंग के मैदान में बिना सेना भेजे भी तबाही मचाई जा सकती है. दुनिया के कई देशों के पास ऐसे घातक ड्रोन हैं, जो दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी हैं. लेकिन इन ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए अब अस्त्र आ चुके हैं. इसी कड़ी में भारत के पास है वज्र शॉट, जिसे चेन्नई की बिग बैंग बूम सॉल्यूशन्स ने बनाया है. आइए आपको इस एंटी ड्रोन गन के बारे में बताते हैं.

वज्र शॉट बेहद हल्की और हाथ से चलाई जाने वाली एंटी ड्रोन गन है, जो 4 किलोमीटर तक वार करने के साथ-साथ उसे जाम तक कर सकती है. इसे भारतीय सेना और एयरफोर्स में तैनात किया जा चुका है. यह जानकारी दी कंपनी के प्रतिनिधि रवि कुमार ने. उन्होंने कहा कि उनको 25 मिलियन डॉलर के ऑर्डर अब तक मिल चुके हैं.

#WATCH | Delhi: Ravi Kumar representing Big Bang Boom Solutions says, "We are into anti-drone solutions and this is 'Vajra Shot'. It is a hand-held anti-drone gun that can detect up to a range of 4 km and can also do jamming. We have deployed it in the Indian Army and Air Force.… https://t.co/AuVeHYv2rR pic.twitter.com/M4TVMI26Vo

— ANI (@ANI) October 28, 2024