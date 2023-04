Arjun Tendulkar ने लिया विकेट तो सचिन ने किया कुछ ऐसा; ट्विटर पर मिले ऐसे रिएक्शन्स

Arjun Tendulkar Takes 1st IPL Wicket: IPL में कल यानी 18 अप्रैल को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच मुकाबला खेला गया, जिसको मुंबई इंडियंस (MI Vs SRH) ने 14 रन से जीत लिया. इसी के साथ 5 में से 3 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस 6ठें पायदान पर पहुंच गया है. मैच में अर्जुन तेंदुलकर की खूब चर्चा हुई. क्योंकि सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने आईपीएल का पहला विकेट चटकाया. विकेट लेते ही सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को स्क्रीन पर देखा गया. वो खुशी से ताली मार रहे थे. उसके बाद से ही ट्विटर पर अर्जुन तेंदुलकर टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं. लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और गजब के रिएक्शन्स दे रहे हैं.

कप्तान रोहित शर्मा ने अर्जुन तेंदुलकर को आखिरी का ओवर दिया. उस वक्त हैदराबाद को जीत के लिए 6 गेंद पर 20 रन चाहिए थे. उन्होंने न सिर्फ विकेट लिया. बल्कि घातक यॉर्कर्स से विरोधी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया.

Watch Arjun Tendulkar 1st IPL Wicket

When a child tries to follow his father or mother in a career, people call it familyism. But this does not happen in every case. If you work hard, you will get results. Like #ArjunTendulkar pic.twitter.com/ToXAgUHHUk — Soeb Shaikh (@SoebShaikhBJP) April 19, 2023

उसके बाद ट्विटर पर अर्जुन तेंदुलकर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगे. लोगों ने अर्जुन की खूब तारीफ की. साथ ही कहा बताया कि तेंदुलकर परिवार का आईपीएल में पहला विकेट है. क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में एक भी विकेट नहीं लिया था. अर्जुन तेंदुलकर ने यह कारनामा कर दिखाया. प्रीति जिंटा, शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अर्जुन की खूब तारीफ की....

Many mocked him for nepotism but tonight he has shown his spot is well earned Congrats Arjun. @sachin_rt you must be so proud #Arjuntendulkar #SRHvsMI #TATAIPL2023 — Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 18, 2023

As competitive as this IPL may be… but when u see a friends son #ArjunTendulkar take the field it is a matter of such happiness and joy. Wish Arjun all the best and @sachin_rt what a proud moment!! Wow! — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 17, 2023

आइए देखते हैं लोगों ने कैसे रिएक्शन्स दिए....