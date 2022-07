Moto g31: छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहा, Amoled डिस्प्ले और 50 MP कैमरे वाला ये स्मार्टफोन

Moto g31 is Getting Heavy Discount on Flipkart: फ्लिपकार्ट पर मार्टफोन खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी अपनी वेबसाइट पर टॉप लीडिंग स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है जिसमें आप हजारों रुपये बचा सकते हैं. आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट Moto g31 स्मार्टफोन पर अच्छा-खासा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है. इस डिस्काउंट में आप भारी बचत कर पाएंगे. अगर आप भी इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Moto g31 में आपको 1080x2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाली 6.4 इंच की फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले ऑफर की जाती है. इस डिस्प्ले के फ्रंट में आपको पंच-होल सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है. ये डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है. मार्केट में ये स्मार्टफोन 6जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ मौजूद है. बात करें प्रोसेसर की तो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलता है।

अन्य फीचर्स

स्मार्टफोन में कैमरा भी काफी जरूरी होता है ऐसे में इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड-ऐंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है. स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। आपको बता दें कि 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ ग्राहकों को 20 वॉट का टर्बोपावर फास्ट चार्जर, मिलता है जिसकी बदौलत स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद 36 घंटे तक चलाया जा सकता है.

कीमत और ऑफर

अगर बात करें कीमत और ऑफर की तो फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये दिखाई जा रही है लेकिन इस कीमतर पर 25 फीसद का डिस्काउंट मिल रहा है. इस डिस्काउंट के बाद ग्राहकों को ये स्मार्टफोन 10,499 रुपये में ऑफर किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी ये स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं और इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए इसे खरीदना एक तगड़ी डील साबित हो सकता है.

