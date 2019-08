Motorola One Action हुआ लॉन्च, जानें इसके फीचर्स और कॉम्पिटिटर

नई दिल्ली: अमेरिकन स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला (Motorola) ने भारतीय बाजार में Motorola One Action को लॉन्च किया. इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 13999 रुपये है. इसकी पहली सेल 30 अगस्त को फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर दोपहर 12 बजे लगेगी. आइये इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Motorola One Action स्पेसिफिकेशन्स

इस स्मार्टफोन में 6.3 का फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसका ऑस्पेक्ट रेशियो 21:9 है. इसे सिनेमा विजन का नाम दिया गया है. पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में है. यह स्मार्टफोन Samsung's Exynos 9609 प्रोसेसर पर काम करता है. भारत में इसके एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया गया है, जिसकी रैम 4जीबी और इंटर्नल मेमोरी 128जीबी है.

ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. प्राइमरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का है. 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा है. तीसरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मुख्य रूप से वीडियो शूटिंग के लिए दिया गया है. सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है. इसकी बैटरी 3500 mAh की है.

