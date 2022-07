तहलका मचाने आया Nokia का 3 दिन तक चलने वाला धांसू Smartphone, फीचर्स जानकर लोग बोले- वाह! मौज कर दी

Nokia C21 Plus Launched in India at Rs 10000 Check Specs: अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं और कम कीमत में अच्छे फीचर्स वाला एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि नोकिया (Nokia) ने अपना नया स्मार्टफोन, Nokia C21 Plus भारत में लॉन्च (Nokia C21 Plus India Launch) कर दिया है. कम कीमत में ये फोन कई सारे कमाल के फीचर्स से लैस है और इसे जरऑरो खरीदना चाहिए. हम आपको बताएंगे कि Nokia C21 Plus में क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, इसको आप कितने रुपये में खरीद सकते हैं और कहां से ले सकते हैं..

Nokia C21 Plus भारत में हुआ Launch

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एचएमडी ग्लोबल (HMD Global) यानी नोकिया (Nokia) ने भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन, Nokia C21 Plus लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को पिछले साल लॉन्च हुए Nokia C20 Plus का अपडेटेड यानी नया मॉडल बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन मार्केट में Nokia का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन Samsung Galaxy F12, Redmi 10 Prime और Realme C25s जैसे स्मार्टफोन्स से भिड़ सकता है.

Nokia C21 Plus का Price और Availability

अगर आप सोच रहे हैं कि इस बजट स्मार्टफोन की कीमत कितनी है तो हम आपको बता दें कि स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध Nokia C21 Plus की शुरुआती कीमत 10,299 रुपये है. इस वेरिएंट में आपको 3GB RAM और 32GB स्टोरेज दिया जा रहा है. इस स्मार्टफोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और उसकी कीमत 11,299 रुपये है.

आपको बता दें कि फोन के स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल, इसे खरीदने के लिए आपको Nokia India के ई-स्टोर पर जाना होगा, ये केवल वहीं उपलब्ध है. Nokia C21 Plus को Warm Grey और Dark Cyan, दो रंगों में उपलब्ध किया गया है.

Nokia C21 Plus की खरीद पर मिलेंगे Offers

इस स्मार्टफोन को अगर आप खरीदने जा रहे हैं या फिलहाल मन बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि Nokia C21 Plus की खरीद पर आपको कई सारे आकर्षक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. कंपनी ने यह कहा है कि इस स्मार्टफोन की खरीद पर Nokia Wired Buds फ्री में शिप किये जाएंगे और Jio यूजर्स को 10% एडिश्नल डिस्काउंट के साथ 4 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे.

Nokia C21 Plus के Specifications

Nokia C21 Plus में 6.517-इंच का एक एलसीडी (LCD) डिस्प्ले दिया जा रहा है जो 2.5D कवर ग्लास के साथ आता है. ये स्मार्टफोन 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो और 720 x 1600 पिक्सल के रेसोल्यूशन के साथ लॉन्च किया गया है. स्टोरेज के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, प्रोसेसर की बात करें तो ये फोन ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863A पर काम कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको गूगल का Android 11 Go Edition मिलेगा.

कैमरे की बात करें तो Nokia C21 Plus में आपको एक डुअल रीयर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है जिसमें 13MP का प्राइमेरी कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा शामिल है. इसमें नॉन-रिमूवेबल बैटरी दी गई है और कंपनी का यह दावा है कि इसे एक बार चार्ज करके तीन दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें ब्लूटूथ 4.2 कनेक्टिविटी, 3.5mm का ऑडियो जैक, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक यूएसबी 2.0 पोर्ट दिया गया है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.