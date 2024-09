Badlapur Encounter: हाथ-पैर की जगह सिर पर गोली कैसे लगी? इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते... पुलिस से बॉम्बे हाई कोर्ट के कई सवाल

Bombay High Court Questions Police: महाराष्ट्र के चर्चित बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. मृतक अक्षय शिंदे के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एनकाउंटर को 'फर्जी' बताते हुए पूरे प्रकरण की जांच की मांग रखी है. हाई कोर्ट ने बुधवार को इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से कई तीखे सवाल पूछे.

पुलिसवाले को मालूम होता है कि कहां गोली चलानी है, हाई कोर्ट सख्त

अदालत ने कहा कि पुलिसवाले को मालूम होता है कि कहां गोली चलानी है. कोर्ट ने कहा कि अक्षय की कदकाठी ऐसी नहीं थी कि चार-चार पुलिसवाले उसे काबू न कर सकें. अदालत ने आगे साफ कहा कि उसके लिए यह स्वीकार करना बेहद मुश्किल है कि यह मुठभेड़ ही थी. कोर्ट ने महाराष्‍ट्र पुलिस को निर्देश दिए कि वह मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज करे.

कमजोर व्यक्ति रिवॉल्वर को जल्दी से अनलॉक नहीं कर सकता

बदलापुर घटना में मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से कहा, 'शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति रिवॉल्वर को जल्दी से अनलॉक नहीं कर सकता. यह बहुत आसान नहीं है.' सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से कहा, 'अधिकारी की पिस्तौल अनलॉक थी.' इसके बाद जस्टिस चव्हाण ने कहा, 'इस पर विश्वास करना मुश्किल है. प्रथम दृष्टया इसमें कुछ समस्याएं नजर आती हैं. एक आम आदमी पिस्तौल नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए ताकत की जरूरत होती है.

Deceased accused Akshay Shinde's father petition into Badlapur incident | Bombay High Court tells Public Prosector - a revolver can't be unlocked quickly by a physically weak man. It is not very easy.

Public Prosector tells the HC - the officer's pistol was unlocked.

