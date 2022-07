iPhone 13 की खटिया खड़ी करने आ रहा Nothing Phone (1), देखकर आप भी कहेंगे- 'दिखने में तो राजा बाबू है...'

Nothing Phone (1) ऑफिशियली 12 जुलाई को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है. लॉन्च से पहले कीमत का खुलासा हो गया है और स्मार्टफोन आईफोन की तुलना में काफी सस्ता दिखता है. दो महीने पहले अपनी आधिकारिक प्रस्तुति के दौरान Nothing के फाउंडर Carl Pei ने कहा कि कंपनी का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऐप्पल के आईफोन को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है. Nothing Phone (1) प्रतीत होता है कि एक रिफ्रेश डिजाइन और एक एंड्रॉइड-आधारित ओएस पेश करेगा जिसे नथिंग ओएस (Nothing OS) कहा जाता है.

Nothing Phone (1) Price In India

Rootmygalaxy के अनुसार, Nothing Phone (1) में तीन स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे - 8GB रैम और 128GB, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज. कीमत कथित तौर पर $397 (31,485 रुपये) से शुरू होगी और $456 तक जाएगी, जो लगभग 36,000 रुपये है, कहा जाता है कि मिड वेरिएंट की कीमत $419 - लगभग 32,000 रुपये है.

Nothing Phone (1) Specifications

कीमत लीक सटीक हो सकती है क्योंकि स्मार्टफोन में क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट को पैक करने की भी पुष्टि की गई है जो कि 30,000 रुपये की रेंज में स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन किया गया है. फिलहाल मोटोरोला इस चिपसेट का इस्तेमाल अपने Motorola Edge 30 पर करता है, जिसकी भारत में कीमत 27,999 रुपये है. वहीं, ये कीमतें भारत में iPhone 13 सीरीज की आधी हैं. भारत में इस समय रेगुलर iPhone 13 की कीमत 71,990 रुपये है.

Nothing Phone (1) Camera

Nothing Phone (1) में हेडफोन जैक की भी कमी है और यह वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फिलहाल यह अज्ञात है कि हैंडसेट को आईपी रेटिंग मिलेगी या नहीं. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने की उम्मीद है. Nothing Phone (1) में 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है. उपयोगकर्ता कथित तौर पर 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे.