लॉन्च से पहले सामने आई आर-पार दिखने वाले Nothing Phone (1) की कीमत! जान फैन्स बोले- इसे तो खरीदना ही है..

Nothing Phone (1) Price Leaked Pre Order on Flipkart before 12 July Launch: कुछ समय से स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग (Nothing) के पहले स्मार्टफोन, Nothing Phone (1) के बारे में काफी जानकारी सामने आ रही है. 12 जुलाई को ग्लोबली और भारत में लॉन्च होने वाले इस आर-पार दिखने वाले स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा लॉन्च से पहले हो गया है. फीचर्स और डिजाइन के हिसाब से ये फोन काफी सस्ता है और कीमत जानने के बाद फैन्स इसे खरीदने के लिए और भी बेताब हो गए हैं. आइए इस फोन के बारे में सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानते हैं..

लॉन्च से पहले हुआ Nothing Phone (1) की कीमत का खुलासा!

वैसे तो इस फोन के बारे में कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो Nothing Phone (1) की कीमत 30 से 35 हजार रुपये के बीच हो सकती है. Nothing Phone (1) के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल को $397 (करीब 31 हजार रुपये), 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को $419 (लगभग 32 हजार रुपये) और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को $456 (36 हजार रुपये के आस-पास) में लॉन्च किया जा सकता है.

आपको बता दें कि एक और रिपोर्ट और नई कीमत सामने आई है. Smartprix की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक Nothing Phone (1) की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये हो सकती है. इस फोन की कीमत का कन्फर्मेशन अब लॉन्च के बाद ही होगा.

Nothing Phone (1) के फीचर्स

लीक्स के हिसाब से Nothing Phone (1) में 6.55-इंच का OLED डिस्प्ले होगा जो 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और डुअल साइड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आ सकता है. स्मार्टफोन में f/1.8 अपर्चर वाले 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरे होंगे. लीक में यह भी पता चला है कि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778+ SoC होगा, जो लगभग SD 778 जैसा ही है, हालांकि, यह वायरलेस और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है. Nothing Phone (1) में पीछे की तरफ "ग्लाइफ इंटरफेस" नामक एलईडी लाइटें होंगी और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फोन एंड्रॉयड 12 पर आधारित NothingOS पर काम कर सकता है.

Nothing Phone (1) को करें प्री-ऑर्डर

आपको बता दें कि Nothing Phone (1) का प्री-ऑर्डर पास 2 हजार रुपये की कीमत पर, फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर उपलब्ध है. प्री-ऑर्डर पास लेने से आपके लिए इस फोन को खरीदना आसान हो जाएगा और जो दो हजार रुपये आप इस पास के लिए देंगे, वो फोन खरीदते समय सेलिंग प्राइस में से कम कर दी जाएगी.

