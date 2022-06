Oneplus से पंगा लेने आ रहा 'आर-पार' दिखने वाला Smartphone! इस दिन हो रहा है लॉन्च; जानिए कीमत

Nothing का पहला स्मार्टफोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है. लॉन्च से पहले फोन को लेकर कई जानकारी सामने आई हैं. नई रिपोर्ट में चिपसेट और रैम कैपेसिटी के बारे में बताया गया है. गीकबेंच बेंचमार्किंग साइट पर Nothing Phone (1) को लिस्टेड किया गया है, जिससे पता चलता है कि स्मार्टफोन 8GB रैम के साथ जोड़े गए स्नैपड्रैगन 778+ प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा. आइए जानते हैं Nothing Phone (1) के बारे में सबकुछ...

Nothing Phone (1) Listed on Geekbench

MySmartPrice की रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing Phone (1) गीकबेंच साइट पर दिखा है. लिस्टिंग से पता चलता है कि नथिंग फोन (1) में हुड के नीचे स्नैपड्रैगन 778+ होगा. यह देखा जा सकता है कि फोन के चिपसेट में 'Lahaina' कोडनेम है और इसमें 2.52GHz की अधिकतम क्लॉक स्पीड है जो सिंगल परफॉर्मेंस कोर के लिए होनी चाहिए.

Nothing Phone (1) Specs

स्नैपड्रैगन 778+ चिप स्टेंडर्ड 778 से अधिक अपग्रेड है. यह Kryo 670 प्राइम क्लॉक स्पीड को 2.4Hz से 2.5 GHz तक बढ़ा देता है. यह एड्रेनो 642L को 20% तक बढ़ा देता है. लिस्टिंग में Nothing Phone (1) 8GB रैम से लैस है और Android 12 को बूट करता है. इसके ऊपर नथिंगओएस स्किन होगी. स्मार्टफोन को गीकबेंच वेबसाइट पर सिंगल-कोर टेस्ट में 797 और मल्टी-कोर टेस्ट में 2803 अंक के साथ देखा गया था.

प्रोसेसर बताता है कि Nothing Phone (1) परफॉर्मेंस के मामले में एक मिड-रेंजर होगा. इसकी कीमत OnePlus Nord डिवाइस के समान ही होगी. प्रोसेसर निश्चित रूप से उन लोगों को निराश करने वाला है जो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे. वैसे भी, यह देखना दिलचस्प होगा कि एक पारदर्शी बैक और एलईडी लाइट्स की बिक्री कितनी होती है.

Nothing Phone (1) Price In India

Nothing Phone (1) का अनावरण 12 जुलाई को "रिटर्न टू इंस्टिंक्ट" नामक एक कार्यक्रम में किया जाएगा. स्मार्टफोन संभवतः एक ही सफेद रंग में आएगा और इसकी कीमत 380 डॉलर (करीब 31 हजार) से कम होने की संभावना है.