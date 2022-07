मोबाइल डेटा खत्म हो गया है फिर भी करना चाहते हैं UPI Payment? इस जुगाड़ू Trick से एक क्लिक पर हो जाएगा काम

आज के जमाने में हमारे सारे जरूरी काम मोबाइल पर ही हो जाते हैं. चाहे वो बैंक का काम हो या फिर पेमेंट. एक क्लिक पर सारा काम हो जाता है. UPI पेमेंट से आसानी से पेमेंट किया जा सकता है. बस उसके लिए एक एक्टिव इंटरनेट करनेक्शन की जरूरत होती है. अक्सर देखा जाता है कि आप ऐसी जगह पर हों जहां इंटरनेट नहीं होता या फिर स्लो चल रहा होता है. ऐसे में UPI पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आपको बता दें कि यह मुमकिन है. आप बिना इंटरनेट के UPI का उपयोग कर सकते हैं. आपको बस अपने फोन के डायलर पर *99# यूएसएसडी कोड का उपयोग करना है.

बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट कैसे करें (How to make UPI payment without internet)

1. अपने फोन पर डायलर खोलें और *99# टाइप करें. आगे 'कॉल' बटन पर टैप करें

2. आप पैसे भेजने के लिए एक सहित कई विकल्पों के साथ एक मेनू पॉप अप देखेंगे. '1' पर टैप करें और फिर सेंड पर टैप करें.

3. इसके बाद, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से आपके पास मौजूद जानकारी का चयन करें - नंबर टाइप करें और फिर Send पर टैप करें.

4. मर्चेंट के यूपीआई खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड पर टैप करें.

5. जितनी राशि आप भेजना चाहते हैं उसे दर्ज करें और फिर सेंड पर प्रेस करें.

6. उसके बाद आप रिमार्क डाल करते हैं. जिससे आपकी जानकारी में रहे कि आपने पेमेंट क्यों किया था. जैसे- राशन.

7. ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए अपना UPI पिन टाइप करें.

*99# सेवा के साथ UPI को कैसे डिसेबल करें

1. डायलर खोलें और *99# दर्ज करें.

2. मेनू से ऑप्शन 4 चुनें.

3. नंबर 7 टाइप करें और UPI से सेंड टू डीरजिस्टर पर टैप करें.

4. यह पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं कि आप UPI से डिरजिस्टर करना चाहते हैं.

