48MP कैमरे वाला Oppo F11 Pro इस तारीख को होगा लॉन्च, जानें अन्य फीचर्स

नई दिल्ली: ओप्पो ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है कि वह Oppo F11 Pro को भारत में 5 मार्च को लॉन्च करने जा रहा है. इस फोन में पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया गया है. कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया गया है. इसके अलावा अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए सुपर नाइट मोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से कम रोशनी में भी बेहतर फोटोग्राफी की जा सकती है.

प्रेस नोट के मुताबिक, 5 मार्च को मुंबई में होने वाले एक कार्यक्रम में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, इस स्मार्टफोन की कीमत कितनी होगी और अन्य जानकारियों को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है. रियर में डुअल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है. जिसमें LED फ्लैश भी लगा हुआ है. सेकेंड्री रियर कैमरा 5 मेगापिक्सल का है. सेल्फी पॉप अप कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है.

अन्य फीचर की बात करें तो VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग सिस्टम को यह फोन सपोर्ट करेगा. जैसे कि अभी तक इस ब्रांड के दूसरे स्मार्टफोन को देखा गया है, उस आधार पर उम्मीद लगाई जा रही है कि यह भी डुअल कलर टोन फिनिश में दिखेगा. कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है.

Raise the bar when it comes to clicking selfies with the #OPPOF11Pro’s Rising Camera. We are excited to #RiseToTheOccasion, are you? pic.twitter.com/AkM8ENxndo

— OPPO Mobile India (@oppomobileindia) 18 February 2019