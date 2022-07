Oppo Pad Air: सस्ता टैबलेट 18 जुलाई को भारत में लॉन्च करेगा ओप्पो, 3D में कर पाएंगे धमाकेदार गेमिंग

OPPO is Going to Launch its First Tablet Pad Air in Indian Market: कम समय में ही OPPO भारत में एक दमदार स्मार्टफोन्स ब्रांड बन गया है. भारतीय मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स को काफी पसंद किया जाता है. ग्राहकों के बढ़ते हुए भरोसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कंपनी अब भारत में अपना पहला टैबलेट भी लॉन्च करने जा रही है. इस टैबलेट का नाम OPPO Pad Air है जिसे 18 जुलाई को एक मेगा इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा. इस टैबलेट से भारतीय ग्राहकों को काफी उम्मीद है क्योंकि टैबलेट सेगमेंट में ये कंपनी का पहला प्रोडक्ट है ऐसे में कंपनी ने इस पर काफी काम किया है. इतना ही नहीं इसकी कीमत भी किफायती हो सकती है.

किन खासियतों से होगा लैस

जानकारी के अनुसार OPPO Pad Air में यूजर्स को तगड़ा एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें ऑक्टा-कोर Snapdragon 680 प्रोसेसर दिया जाएगा। ये एक 6nm का हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है. आपको बता दें कि इस प्रोसेसर के साथ ग्राहकों को AI System Booster 2.1 सपोर्ट भी दिया जाएगा। इससे डिस्प्ले पर आपको एक फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा और आप बिना रुकावट के अपने टास्क पूरे कर सकेंगे.

अगर आप गेमिंग के लिए इस टैबलेट को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो बता दें कि OPPO Pad Air में आप ऐप की मदद से 3D मोबाइल गेम में स्विच कर पाएंगे और एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हासिल कर पाएंगे। इसमें एक और खासियत है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. दरअसल ये पहला ऐसा टैबलेट होगा जिसमें Sunset Dune 3D टेक्सचर ऑफर किया जाएगा. इसके साथ ही ये टैबलेट और ज्यादा स्टाइलिश और यूनीक नजर आता है. वाला टैबलेट होगा. अभी तक इस टैबलेट की कीमत के बारे में जानकारी नहीं सामने आई है लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत 20,000 से 25,000 रुपये के बीच हो सकती है.

ऐसा माना जा रहा है कि इस टैबलेट में गेमिंग को ध्यान रखते हुए बेहतरीन कूलिंग फीचर्स दिए जा सकते हैं जिससे यूजर्स को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिल सके साथ ही साथ इसका वजन भी हल्का रखा जा सकता है जिससे आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकें.

