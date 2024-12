Oppo Reno 13 Series: आ रहा है iPhone 16 जैसा डिजाइन वाला Smartphone! पहली तस्वीर हुई Leak

Oppo जल्द ही अपने Reno सीरीज़ के नए फोन लॉन्च करने वाला है. इस चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने पुष्टि की है कि वो अगले महीने भारत में Oppo Reno 13 सीरीज़ लॉन्च करेगी. लॉन्च से पहले कंपनी ने आने वाले Oppo Reno 13 सीरीज़ के फोन का डिजाइन और कुछ खासियतें बताई हैं. एक पॉपुलर टिप्सटर ने फोन की पहली तस्वीर एक्स पर शेयर कर दी है, जिसमें फोन के पीछे के डिजाइन को दिखाया गया है. फोन का कैमरा मॉड्यूल iPhone 16 जैसा नजर आ रहा है. आइए जानते हैं डिटेल में....

Oppo Reno 13 series

Oppo ने पुष्टि की है कि आने वाले Oppo Reno 13 सीरीज़ में दो फोन होंगे - Oppo Reno 13 Pro और Oppo Reno 13. कंपनी ने बताया है कि Oppo Reno 13 Pro दो रंगों में आएगा - ग्रेफाइट ग्रे और मिस्ट लैवेंडर. वहीं, Reno 13 दो रंगों - आइवरी व्हाइट और ल्यूमिनस ब्लू में उपलब्ध होगा.

Exclusive: Live image of OPPO Reno 13's Indian/Global variant! Showcases a NEW Blue/Purple shade that did not launch in China.

The camera bump & back panel are made out of a single piece of glass like iPhones which is nice! Looking forward to the launch #OPPOReno13Series pic.twitter.com/k1ulIPcP0H

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 19, 2024