PAN 2.0 के नाम पर धड़ल्ले से चल रहा स्कैम, अगर आए ऐसा Email तो कभी मत करना क्लिक

Online Fraud: भारत सरकार ने हाल ही में PAN 2.0 जारी किया है. इसे आपके पैन कार्ड को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. इसका मकसद पैन कार्ड की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाना है. यह एक नई प्रणाली है जो पैन कार्ड से जुड़ी सभी सर्विसिस को एक ही जगह पर उपलब्ध कराती है. अब तक पैन से जुड़े कामों के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स थी. लेकिन अब एक ही वेबसाइट पर सभी काम होंगे. लेकिन, कुछ लोग पैन कार्ड के नाम पर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें.

PAN 2.0 के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश

स्कैमर्स नए PAN कार्ड के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. वे फर्जी ईमेल भेज रहे हैं जो आयकर विभाग से होने का दावा करते हैं. इन ईमेल्स में ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बताया जाता है. PIB फैक्ट चेक ने बताया है कि ये ईमेल पूरी तरह से फर्जी हैं और इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

Have you also received an email asking you to download e-PAN Card PIBFactCheck

This Email is Fake

Do not respond to any emails, links, calls & SMS asking you to share financial & sensitive information

Details on reporting phishing E-mails: https://t.co/nMxyPtwN00 pic.twitter.com/odF2WdyMzF

PIB Fact Check PIBFactCheck December 22 2024