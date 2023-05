Paytm से अब और आसानी से होगा पैसा ट्रांसफर, बिना UPI पिन डाले भेजे जाएंगे पैसे

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आखिरकार आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए पेटीएम यूपीआई लाइट सपोर्ट की घोषणा कर दी है. अब आईफोन यूजर्स को यूपीआई पिन के बिना सुरक्षित और तेज लेनदेन करने की सुविधा मिलेगी. यह आईओएस के लिए यूपीआई लाइट सपोर्ट के साथ आता है, जो पेटीएम में कई नई विशेषताओं को भी शामिल करता है, जैसे यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड, स्प्लिट बिल और मोबाइल नंबर को छिपाने वाली वैकल्पिक यूपीआई आईडी.

यूपीआई लाइट, जिसे सितंबर 2022 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, एक सरल वर्जन है जो यूपीआई (यूपीआई लाइट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) भुगतान प्रणाली का हिस्सा है. इसे छोटे मूल्य के लेनदेन को आसान और तेज़ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे किराने का सामान या कम कीमत वाली एकल वस्तुओं के लिए भुगतान करने के लिए.

क्या UPI Lite

UPI लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है जिसका उपयोग रुपये तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिसमें 2000 रुपयों को स्टोर करने की सुविधा होती है. यह सुविधा पेटीएम और कई लोकप्रिय भुगतान ऐप पर उपलब्ध है, जिनमें फोन भी शामिल है. हालांकि, पेटीएम ने यूपीआई लाइट को अपने सुपर ऐप में लॉन्च करके पहला बैंक बनाया था. अब, इसे आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया गया है.

जब एक बार यूपीआई लाइट सेट हो जाता है, तो यूजर को किसी भी परेशानी के बिना 200 रुपये तक के तत्काल और सुरक्षित लेनदेन करने की अनुमति मिलती है. एक यूजर दिन में दो बार यूपीआई लाइट में 2,000 रुपये तक जोड़ सकता है, इसका अर्थ है कि दैनिक उपयोग की राशि कुल में 4,000 रुपये तक हो सकती है.

How to use Paytm UPI Lite on iPhone

- पेटीएम ऐप खोलें.

- होम स्क्रीन पर 'यूपीआई लाइट' आइकन पर टैप करें.

- अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दर्ज करें और पुष्टि करें.

- अपने यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसे जोड़ें.

- भुगतान करने के लिए, 'यूपीआई लाइट' ऑप्शन चुनें.

- प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी दर्ज करें या उनका क्यूआर कोड स्कैन करें.

- वह राशि दर्ज करें जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं.

- 'पे' पर टैप करें.