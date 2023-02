Ceiling Fans: भारत में 3 और पश्चिमी देशों में 4 ब्लेड वाले पंखे क्यों होते हैं इस्तेमाल? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक, आज जान लीजिए वजह

Reason to use 3 Blade Fan in India: भारत एक गरम जलवायु वाला देश हैं. यहां पर शायद ही कोई घर ऐसा होगा, जहां पर छत में लगे हुए पंखे न हो. आपने शायद कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हमारे देश के अधिकतर घरों में 3 ब्लेड वाले पंखे लगे होते हैं. जबकि पश्चिमी देशों में 4 ब्लेड वाले सीलिंग फैन इस्तेमाल होते हैं. आखिर दोनों जगह अलग-अलग ब्लेड वाले पंखे क्यों इस्तेमाल होते हैं. इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है.

पश्चिमी देशों में 4 ब्लेड वाले पंखों का इस्तेमाल

असल में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस समेत पश्चिमी देशों में आबादी कम है और वहां पर प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है. इसीलिए वहां हर घर में एयर कंडीशन मिल जाएंगे. एयर कंडीशन होने बावजूद वहां के लोग छत के पंखे इसलिए लगवाते हैं कि एसी की हवा पूरे कमरे में फैल सके. इसके लिए वे 4 ब्लेड वाले पंखों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं.

वे इन 4 ब्लेड वाले पंखों को धीमी स्पीड पर चलाते हैं, जिससे एसी की ठंडी हवा धीरे-धीरे पूरे कमरे में फैल सके. चार ब्लेड लगे होने की वजह से उन्हें चलाने के लिए पंखों के अंदर हैवी वायरिंग इस्तेमाल की जाती है. इसके चलते उन 4 ब्लेड वाले पंखों का वजन और कीमत भी ज्यादा हो जाती है.

भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे होते हैं यूज

वहीं भारत की बात करें तो यहां पर अधिकतर लोग निम्न मध्य आय वर्ग वाले हैं और एसी केवल गिने-चुने घरों में लगे हैं. लिहाजा देश के अधिकतर घरों में सीलिंग फैन का इस्तेमाल कमरे को ठंडा करने के लिए लिए किया जाता है. चूंकि 3 ब्लेड वाले पंखे (3 Blade Fan in India) 4 ब्लेड वालों की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए वे ज्यादा तेजी के साथ पूरे कमरे में हवा फेंकते हैं, जिससे तेज गर्मी से राहत मिलती है.

बिजली और पैसों की होती है बचत

बड़ी बात ये है कि 3 ब्लेड वाले पंखे (3 Blade Fan in India) कम बिजली की खपत करते हैं और 800-1000 रुपये की रेंज में आसानी से आ जाते हैं. जबकि 4 ब्लेड वाले पंखे इससे कई गुना महंगे पड़ते हैं और बिजली भी ज्यादा खर्च करते हैं. तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश और बाकी पश्चिमी देशों में अलग-अलग ब्लेड वाले पंखों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है.

