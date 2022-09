Jio लाया कम कीमत वाला जबरदस्त Plan! पूरे साल मिलेगी Unlimited कॉलिंग और डेटा; जानिए Benefits

Reliance Jio 899 Prepaid Plan: जियो कम कीमत में ज्यादा बेनेफिट्स ऑफर करता है. जियो के पास कई ऐसे धमाकेदार प्लान्स हैं, जो एयरटेल और वीआई से शानदार हैं. आज हम आपको जियो के साल भर तक वैलिडिटी मिलने वाले प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बाकियों के मुकाबले काफी सस्ता और अच्छा है. इसमें यूजर को 336 दिन की वैलिडिटी मिलती है और कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं.

Jio के सबसे सस्ते प्लान से भी शानदार है यह प्लान

Jio Phone All in One Plans लिस्ट में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाला सबसे सस्ता प्लान भी 91 रुपये का है. अगर आप 12 महीने तक 91 रुपये खर्च करते हैं, तो खर्च 1092 रुपये आता है. अगर आप 91 रुपये वाला प्लान ले रहे हैं, तो हम आपको ऐसा प्लान बता रहे हैं, जिसको चुनकर आप 193 रुपये बचा सकते हैं.

Jio का 899 रुपये वाला प्लान

Jio के इस प्लान में यूजर को 336 दिन की वैलिडिटी मिलती है. प्लान में हर महीने आपको 2GB डेटा और 28 दिन वैलिडिटी मिलती है. यानी यूजर्स को साल भर में 24जीबी डेटा मिलेगा. इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी है. SMS की बात करें, तो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 50 एसएमएस दिए जाते हैं. यानी हर महीने आपको 2जीबी डेटा और 50 एसएमएस मिलेंगे.

बाकी लाभ की बात करें, तो प्लान के साथ Jio Cinema, Jio Tv के अलावा जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड जैसे जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस दिया जाता है.

