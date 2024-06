Reliance Jio Down: जियो हुआ डाउन, यूजर्स ने X पर ऐसे निकाली भड़ास

Reliance Jio Services Down: देशभर में Jio यूजर्स को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स का कहना है कि वो Jio की वजह से कई जरूरी ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. इन ऐप्स में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, X, स्नैपचैट, यूट्यूब समेत अन्य बड़ी कंपनियों के ऐप्स शामिल हैं. डाउनडिटेक्टर नाम की वेबसाइट के मुताबिक 54% से ज्यादा यूजर्स को मोबाइल इंटरनेट चलाने में दिक्कत हो रही है. वहीं, 38% यूजर्स को Jio Fiber की समस्या है और 7% यूजर्स को Jio के मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत आ रही है.

रिलायंस जियो के डाउन होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. परेशान यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि जियो की कस्टमर केयर उनकी शिकायतों का जवाब नहीं दे रही है. एक यूजर ने लिखा कि "इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो गई है और जब मैंने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी कॉल काट दी." सोशल मीडिया पर लोगों इस सम्स्या को लेकर पोस्ट किया.

reliancejio JioCare my jio fiber is down since last 2-3 hours and I am unable to get any support from your end. I am unable to use internet. I need a compensation for this lack of service.

Twitter is not working on Jio network Whyyyy???????

JioCare reliancejio your mobile network and wifi both are down and not working at same time it's been more than hour I'm facing the issue.

No support at all very bad service.jio jiodown nosupport internet ambani care

