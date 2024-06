Flipkart लाया लूटमपाट Offer! 50 हजार से कम में मिल रहा Galaxy S23, जानिए Offers

Samsung Galaxy S23 offer: Flipkart पर इस वक्त Samsung Galaxy S23 फोन पूरे ₹40,000 की छूट के साथ मिल रहा है. अगर आप एक बढ़िया सा Samsung फोन लेना चाहते थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है. Flipkart पर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले Galaxy S23 की कीमत ₹49,999 हो गई है. बैंक ऑफर्स के साथ फोन को काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy S23 bank offers

Walmart-owned Flipkart is also giving bank discounts on the purchase of Samsung Galaxy S23. There is a 10% off on purchases made using Samsung Axis Bank Infinite credit card and Samsung Axis Bank Signature credit card. Easy buying options like no-cost EMI are also available. As per Flipkart page, no-cost EMI for the smartphone starts at Rs 5,556 per month.

Samsung Galaxy S23 specs

Flipkart पर मिल रहे डील के अलावा Samsung Galaxy S23 के बारे में भी जान लेते हैं:

- ये फोन चार रंगों में आता है - लैवेंडर, ग्रीन, फैंटम ब्लैक और क्रीम.

- इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर लगा है.

- कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो कैमरा with OIS और 3X ऑप्टिकल ज़ूम दिया गया है. सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा है जो रात में भी अच्छी फोटो ले सकता है.

- डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंच की FHD+ स्क्रीन है जिसका रेजोलूशन 1080x2340 पिक्सल है. ये डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1750 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास Victus की परत लगी है.

- फोन में 3900 mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.