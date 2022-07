Apple के बाद अब Samsung लाया धमाकेदार Offers! Smartphones से लेकर Tabs तक, सभी पर पाएं भारी छूट

Samsung Student Advantage Program Takes Over Apple Back to School Program: कुछ दिन पहले ऐप्पल (Apple) ने अपनी नई सेल, 'ऐप्पल बैक टू स्कूल प्रोग्राम' (Apple Back to School Program) का अनाउन्स्मेन्ट किया था. अब, ऐप्पल को कड़ी टक्कर देने के लिए सैमसंग (Samsung) ने अपनी नई सेल, 'सैमसंग स्टूडेंट एड्वान्टेज प्रोग्राम' (Samsung Student Advantage Program) का ऐलान कर दिया है. इस सेल के तहत लोगों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स से लेकर स्मार्टवॉच और मॉनिटर तक, सभी पर भारी छूट और आकर्षक ऑफर्स मिलेंगे. आइए इस सेल के बारे में सबकुछ जानते हैं..

Apple के बाद अब Samsung ने शुरू की ये सेल

Apple Back to School Program को टक्कर देने के लिए अब Samsung Student Advantage Program की शुरुआत की गई है. इसके तहत कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स को सैमसंग के शानदार डिवाइसेज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतना ही नहीं, आपको प्रोडक्ट्स के साथ-साथ उनसे जुड़ी अन्य सेवाएं भी दी जा रही हैं. सैमसंग का यह कहना है कि इस सेल से वो अपने उद्देश्य, 'Powering Digital India' को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं.

स्मार्टफोन्स से लेकर टैबलेट तक, सभी पर पाएं भारी छूट

अब आइए इस सेल में शामिल ऑफर्स के बारे मे सबकुछ जानते हैं. इस प्रोग्राम के तहत आपको स्मार्टफोन्स पर छूट दी जा रही है, Samsung Galaxy Tab A Series और Samsung Galaxy Tab S Series के टैबलेट 5% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, वेयरेबल्स और लैपटॉप पर 10% की छूट दी जा रही है और सैमसंग मॉनिटर्स को भी 5% डिस्काउंट पर लिया जा सकता है. स्टूडेंट्स अगर Samsung Galaxy A53 5G या Samsung Galaxy A33 5G खरीदते हैं तो उन्हें 3 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है.

एडिश्नल ऑफर्स ने लगाए चार चांद

इस सेल में डिस्काउंट के साथ कई एडिश्नल ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं, Samsung Galaxy S22 Ultra की खरीद पर आपको Samsung Galaxy Watch 4 केवल 2,999 रुपये में मिल सकती है. इसके साथ आपको 8 हजार रुपये तक का अपग्रेड बोनस, HDFC Bank के कार्ड्स या Samsung Finance+ पर 5 हजार रुपये का कैशबैक या फिर जीरो डाउन पेमेंट और 5% के डिस्काउंट के साथ 24 महीनों की नो-कोस्ट ईएमआई सुविधा मिल सकती है.

आपको बता दें कि स्टूडेंट्स Samsung Student Advantage की माइक्रोसाइट, 'https://www.samsung.com/in/microsite/student-advantage/' से इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं. आपको नजदीकी सैमसंग एक्स्क्लूसिव स्टोर (Samsung Exclusive Store) से भी इन ऑफर्स का फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा.