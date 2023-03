तकिए के नीचे फोन रखकर सोते हैं तो सावधान हो जाएं! बदल डालें ये खतरनाक आदत; नहीं तो...

How To Protect Phone From Blast: आज हम आपको उन बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका ध्यान रखते हुए आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है.