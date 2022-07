इस एंड्रॉयड-iOS स्मार्टफोन में दिखेगा आर-पार! कम खर्च में फोन को दें स्टाइलिश लुक

Smartphone with Transparent Back Panel like Nothing Phone (1): हाल ही में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ जो इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसका बैक पैनल ट्रांसपेरेंट है यानी इससे आर-पार दिखाई देता है. हम आज आपको एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने नॉर्मल एंड्रॉयड या iOS स्मार्टफोन को वही लुक दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या आइडिया है जिससे आप अपने फोन के बैक को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और इसमें कितने पैसे लगेंगे..

आपके स्मार्टफोन में से भी दिखेगा आर-पार!

अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि डिवाइस आउटफिट बनाने वाली एक कंपनी, Dbrand ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिससे आप एंड्रॉयड और iOS के स्मार्टफोन्स को भी Nothing Phone (1) की तरह एक ट्रांसपेरेंट बैक पैनल दे सकेंगे. ये कंपनी एक ऐसा केस और स्किन लेकर आई है जो आपके फोन को एक स्टाइलिश बैक पैनल वाला लुक दे सकेंगे.

इन स्मार्टफोन्स में यूज कर सकते हैं ये तरकीब

आपको बता दें कि Dbrand ने नथिंग के स्मार्टफोन के बैक पैनल के डिजाइन वाला कवर और स्किन लॉन्च किया है जिसे 'Something' नाम दिया गया है. हालांकि इसमें आपको एलईडी लाइट नहीं मिलेंगी लेकिन डिजाइन और लूंक बिल्कुल नथिंग फोन 1 जैसा होगा. आपको बता दें कि इस तरकीब यानी इस केस को आप हर फोन पर नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा मॉडल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे, iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra और Google Pixel 6 Pro.

कम खर्च में फोन को दें स्टाइलिश लुक

आपको बता दें कि ये कवर और स्किन महंगी नहीं है और आप कम खर्च में फोन को एक स्टाइलिश लुक दे सकेंगे. इस स्किन की शुरुआती कीमत $24.95 (करीब 2 हजार रुपये) है और इसके ग्रिप केस को $49.90 (लगभग 4 हजार रुपये) में खरीदा जा सकता है. कुल मिलाकर, छह हजार रुपये में आप अपने फोन को एक नया और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं.

