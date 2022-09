Swiggy पर अब तक कितने रुपये खर्च कर चुके हैं आप? इस सिंपल Trick से करें पता

ऑनलाइन डिलिवरी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है. खासकर कोविड महामारी के दौरा. ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ने हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया है. भारत में टॉप 2 ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप की बात होती है, तो उसमें Swiggy और Zomato का नाम आता है. क्या आपको पता है कि आपने स्विगी से अब तक कितने रुपये खर्च किए हैं. जी हां, आपने अब तक कितने रुपये के ऑर्डर्स दिए हैं, इस चीज का पता लगा सकते हैं. आपको बस इस सिंपल ट्रिक को फॉलो करना होगा.

यह ट्रिक काफी सिंपल है लेकिन Swiggy से खाना ऑर्डर करने पर खर्च होने वाले पैसे का पता लगाने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप/पीसी पर स्विच करना होगा. स्विगी पर अब तक आपने कितना पैसा खर्च किया है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...

कैसे पता करें कि आपने Swiggy के ऑर्डर पर कितना खर्च किया?

- आपको सबसे पहले अपने पीसी के किसी भी वेब ब्राउजर में स्विगी को खोलना होगा. अपने ईमेल या फोन नंबर से लॉग इन करें.

- अब, टॉप राइट कॉर्नर में अपने नाम पर क्लिक करें.

- इसके बाद, 'ऑर्डर्स' पर क्लिक करें और पेज के निचले भाग में 'श मोर ऑर्डर्स' पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना जारी रखें.

- एक बार जब आप अपने ऑर्डर हिस्ट्री के अंत तक पहुंच जाते हैं, तो अपने माउस का उपयोग करके राइट-क्लिक करें और 'Inspect' पर क्लिक करें.

- अब अपने पेज के नीचे दिखाए गए 'Console' ऑप्शन पर क्लिक करें.

- नीचे दिए गए कोड को कंसोल में पेस्ट करें और एंटर दबाएं-

amount_node_list = document.getElementsByClassName('_3Hghg');

amount_regex = /\d+.\d*/g;

total_amount = 0

for (let i = 0; i

current_amount = amount_node_list[i].innerHTML;

if (current_amount.match(amount_regex)) {

integer_amount = parseInt(current_amount.match(amount_regex)[0])

total_amount += integer_amount;

}

} console.log("Total amount spent on Swiggy so far is ", total_amount);

एंटर करते ही सामने अमाउंट आ जाएगा. इन चरणों का पालन करते हुए, आप Swiggy के ऑर्डर पर अब तक खर्च की गई कुल राशि देख पाएंगे.

