ये लोग गलती से ना खरीदें One Plus स्मार्टफोन, बाद में पड़ेगा पछताना

One Plus Smartphone Facts: भारत में One Plus स्मार्टफोन्स कुछ समय से कम पॉपुलर हो गए हैं, ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं. अगर आप भी काफी समय से एक वन प्लस स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम इन स्मार्टफोन्स से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो हर स्मार्टफोन यूजर को पता होने चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन फैक्ट्स के बारे में आपको अगर स्मार्टफोन खरीदने के बारे में पता चले तो आपका काफी नुकसान हो सकता है. आपके साथ ऐसा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं.

ओवर हीटिंग की समस्या

आपको बता दें कि वन प्लस स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले कई ग्राहक सोशल मीडिया पर इस बात की कम्प्लेंट करते रहते हैं कि उनका स्मार्टफोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, कई बार गेमिंग के दौरान भी ये समस्या देखने को मिलती है. अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. तो जो लोग ओवर हीटिंग की समस्या से दूर भागते हैं उन्हें इसे खरीदने पर निराश होना पड़ सकता है.

फटने की घटनाएं आ चुकी हैं सामने

आपको बता दें कि वन प्लस Nord सीरीज के साथ ब्लास्ट की घटना सामने आ चुकी है, इस वजह से लोगों में इस स्मार्टफोन को लेकर थोड़ा डर भी रहता है. हालांकि डिजाइन के मामले में इन स्मार्टफोन्स का कोई जवाब नहीं है.

कम नहीं है कीमत

Nord सीरीज को छोड़ दें तो One Plus के ठीक-ठाक फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए आपको तकरीबन 40 हजार रुपये तक की कीमत चुकानी पड़ सकती है, ऐसे में अगर आपका बजट कम है तो आपको इन्हें खरीदने से बचना चाहिए. हालांकि 20 हजार की रेंज में भी One Plus के स्मार्टफोन मौजूद हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं.

