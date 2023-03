Smartphone चलाने वालों के लिए बड़ी खबर! ये 20 Apps चूसते हैं सबसे ज्यादा बैटरी; देखें List और करें Delete

Top 20 Apps That Drain The Battery Of Smartphone: एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ऐसे 20 ऐप्स के बारे में बताया है जो हमारे फोन की बैटरी के दुश्मन हैं. इसमें कई डेटिंग ऐप्स भी हैं. आइए जानते हैं...