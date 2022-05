Twitter पर आया धमाकेदार फीचर! हर किसी को नहीं दिखेगा आपका Tweet, जानिए कैसे

Twitter Circle Feature Being Rolled out to All Users: क्या आप भी ट्विटर (Twitter) पर खुलकर अपने मत इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हर कोई आपके ट्वीट (Tweet) को पढे? अगर ऐसा है, तो हम आपको बया दें कि ट्विटर (Twitter) आप जैसे यूजर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आया है. इस फीचर की मदद से आपका ट्वीट हर किसी को नहीं दिखेगा और आप जिससे चाहे, उससे इस ट्वीट को छुपा सकेंगे. आइए इस नए फीचर के बारे में सबकुछ जानते हैं..

Twitter जारी कर रहा धमाकेदार फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंड्रॉयड पुलिस (Android Police) के हिसब से ट्विटर (Twitter) अपने सभी यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी कर रहा है. इस फीचर के तहत यूजर्स चुन सकेंगे कि वो अपने ट्वीट (Tweet) किसे दिखाना चाहते हैं. इस फीचर में आप सभी लोगों की जगह एक छोटे 'सर्कल' के साथ अपने ट्वीट को शेयर कर सकेंगे.

Photo Credit: The Verge

अपने सर्कल में आप कुल मिलाकर 150 लोगों को डाल सकते हैं, जिनके साथ आप अपने ट्वीट को शेयर कर सकेंगे. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लोग आपकी फॉलोइंग या फॉलोअर लिस्ट में हों. इस 'सर्कल' के यूजर्स आपके ट्वीट को रीट्वीट (Retweet) नहीं कर सकेंगे लेकिन उसे डाउनलोड कर पाएंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे. ये फीचर इंस्टाग्राम (Instagram) के क्लोज्ड फ्रेंड्स (Closed Friends) फीचर की तरह काम करता है.

एक महीने से चल रही है इस फीचर की टेस्टिंग

आपको बता दें कि अब इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है लेकिन इिसकी टेस्टिंग पिछले एक महीने से चल रही है. इस फीचर को मई, 2022 की शुरुआत में सीमित लोगों के लिए जारी किया गया था. इन यूजर्स के साथ टेस्ट करने के बाद अब इस फीचर को सभी के लिए रोलआउट किया जा रहा है. आपको बता दें कि अभी भी ये फीचर हर यूजर को नहीं मिला है लेकिन प्रक्रिया चल रही है. ये भी कहा जा रहा है कि इस फीचर की टेस्टिंग अभी भी जाती है और इसलिए इसे सबको नहीं दिया गया है.

ऐसे चेक करें कि आपको ये फीचर मिला है या नहीं

अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकओ ये फीचर मिला है या नहीं तो यहां हम आपको उसका तरीका बताने जा रहे हैं. ये चेक करने के लिए कि आपको ट्विटर सर्कल (Twitter Circle) फीचर मिला है या नहीं, सबसे पहले अपने ट्विटर के मोबाइल ऐप को अपडेट करें या फिर वेब ब्राउजर पर अपने ट्विटर अकाउंट में लॉग-इन करें. अब, जैसे ही आप अपना ट्वीट टाइप करने लगेंगे, आपकओ एक ऊपर की तरफ एक ड्रॉपदोन मेनू दिखाई देगा जिसमें 'एव्रीवन' लिखा होगा. यहां क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने ट्विटर सर्कल में किन लोगों को रखना चाहते हैं.

आपको बता दें कि अगर आगे चलकर आप अपने ट्विटर सर्कल से लोगों को रिमूव करते हैं या किसी को ऐड करते हैं, तो ट्विटर उन लोगों को इस बारे में सूचित नहीं करेगा.