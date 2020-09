Twitter पर दूसरों का कंटेंट कॉपी करने वालों के लिए बुरी खबर, आपकी पोस्ट हो सकती है गायब

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया में दूसरों का कंटेंट चुराकर शेयर करने का चलन खूब बढ़ गया है. लोग दूसरों के पोस्ट चुपके से कॉपी करके अपने पेज पर पोस्ट कर देते हैं. लेकिन अगर आप भी ऐसे ही कॉपी और पेस्ट के माहिर हैं तो संभल जाइए. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) अब ऐसी हरकतों को गंभीरता से ले रहा है.

आपकी विजिब्लिटी हो सकती है कम

Twitter Comms के ट्वीट के मुताबिक इस समय ‘copy pasta’ में काफी इजाफा देखा जा रहा है, जहां कई अकाउंट्स से कॉपी, पेस्ट और कंटेंट को हूबहू ट्वीट कर दिया जा रहा है. यूजर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर आप ऐसे ही दूसरों के पेज से कंटेंट कॉपी करके शेयर करते पकड़े गए तो आपके ट्वीट्स की विजिब्लिटी कम हो जाएगी.

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase.

When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 27, 2020