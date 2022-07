Feature Update: Twitter पर मिलेगा इंस्टाग्राम का मजा, आ रहा है ऐसा फीचर जिससे यूजर्स की हो जाएगी मौज

Twitter is Testing New Feature for next level experience: Twitter अपने यूजर्स को ट्वीट के दौरान 280 तक कैरेक्टर्स टाइप करने देता है. यूजर्स अपने ट्वीट में GIF और फोटो भी अटैच कर सकते हैं. हालांकि, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म यूजर्स को उपयोगकर्ताओं को ट्वीट्स में एक ही तरह के मीडिया को जोड़ने की अनुमति देता है. ऐसे में आप अगर ट्वीट में फोटो ऐड करते हैं तो आप कई फोटोज जोड़ सकते हैं लेकिन मीडिया का कोई अन्य फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मतलब ये कि एक साथ फोटो, वीडियो और जीआईएफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हालांकि यूजर्स को अब जल्द खुशखबरी मिल सकती है और वो इन सभी मीडिया एक साथ एक ही ट्वीट में ऐड करा पाएंगे।

दरअसल जानकारी के अनुसार जल्द ही ट्विटर इन सभी मीडिया फॉर्म्स को एक ही ट्वीट में ऐड करने का फीचर शामिल कर सकता है. इस नये फीचर से यूजर्स अपनी बात को और भी क्लियरिटी के साथ प्लैटफॉर्म पर रख पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे.

टेस्टिंग स्टेज में है ये नया फीचर

अभी तक आप एक ट्वीट में एक ही तरह का मीडिया इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन समय के साथ ही इस फीचर में अपडेट शामिल किया जा सकता है. जानकारी के अनुसार अब सभी इमेज, वीडियो और जीआईएफ को एक ही ट्वीट में जोड़ा जा सकेगा जिससे यूजर्स को मैक्सिमम रीच मिल सकती है साथ ही वो अपनी बात लोगों को आसानी से समझा भी सकते हैं. इस फीचर को अभी टेस्टिंग स्टेज में बताया जा रहा है ऐसे में अभी कुछ समय यूजर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि एक से दो महीनों के अंदर ही ये नया फीचर प्लैटफॉर्म पर एंट्री ले सकता है.

कुछ यूजर्स कर पा रहे हैं इस्तेमाल

टेस्टिंग स्टेज में होने के बावजूद कुछ यूजर्स को ये फीचर ऑफर किया जा रहा है और वो इसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन इन यूजर्स की संख्या बेहद कम है. एक बार इस फीचर के सही नतीजे सामने आ जाएं उसके बाद इसे बाकी यूजर्स के लिए भी प्लैटफॉर्म पर उतार दिया जाएगा. इस फीचर के टेस्ट स्टेज से प्लैटफॉर्म पर आने में कितना समय लग सकता है इसका खुलासा जल्द हो सकता है. नया फीचर आने के बाद जिन यूजर्स को कैरेक्टर लिमिटेशन से दिक्कत होती है उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर