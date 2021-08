Hotstar पर भड़का लोगों का गुस्सा, मोबाइल से हटा रहे App, यूजर्स बोले- जो प्रभु श्रीराम का नहीं, वो किसी का नहीं, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली. शुक्रवार को Web Show 'The Empire' को रिलीज करके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार मुश्किल में आ गया है. निखिल आडवाणी द्वारा निर्मित, इस शो में शबाना आज़मी, डिनो मोरिया, दृष्टि धामी, कुणाल कपूर, आदित्य सील, सहर बंबा, राहुल देव और अन्य प्रभावशाली स्टार कास्ट है. यह शो बाबर की कहानी पर आधारित है. यह सीरीज एलेक्स रदरफोर्ड के "एम्पायर ऑफ द मोगुल: रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ" उपन्यास पर आधारित बताई जा रही है. इस सीरीज के कारण लोग हॉटस्टार पर भड़क गए हैं. ट्विटर पर #UninstallHotstar हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है...

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के तहत हॉटस्टार के अधिकारियों को सीरीज को लेकर शिकायत मिली. शिकायत में कहा गया कि सीरीज में बाबर का महिमामंडन किया गया है. लेकिन अधिकारी ने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीरीज बाबर का महिमामंडन नहीं कर रही है. हॉटस्टार ने बताया कि उन्होंने सीरीज में कुछ भी विवादित नहीं बताया है.

रिलीज के बाद से ही ट्विटर पर #UninstallHotstar हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है. लोग हॉस्टार को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और उसका प्रिंटशॉट डाल रहे हैं. गूगल प्ले स्टोर पर एक यूजर ने हॉटस्टार अनइंस्टॉल करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखा, 'जो प्रभु श्रीराम का नहीं, वो किसी का नहीं.'

ट्विटर पर लोग हॉटस्टार की काफी आलोचना कर रहे हैं. आइए नजर डालते हैं ट्विटर के उन पोस्ट पर जहां लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है...

Those invaders who destroyed and looted India, killed Hindus, converted them in the name of their intolerant Jihad are being glorified in 2021?

Is this what we are doing?

Shame on you producers, writers, actors, etc.#UninstallHotstar pic.twitter.com/nRLqQkRXbK

— Achintya pandey (अचिन्त्य पांडेय) (@achintyaapandey) August 27, 2021