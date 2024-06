बेंगलुरु में Amazon के पार्सल से निकला खतरनाक जीव, महिला के पैरों तले खिसक गई जमीन

Cobra in Amazon Package: बेंगलुरू के एक कपल को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा, जब उन्होंने अपने अमेज़न पैकेज को खोला और उसके अंदर से एक हैरान करने वाली चीज निकली. दरअसल ये कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक जिंदा कोबरा सांप था जो उनके एक्सबॉक्स कंट्रोलर के पैकेजिंग टेप से कसकर चिपका हुआ था. इस घटना का एक वायरल वीडियो भी है जिसमें आप इस चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं. इसमें आपको अमेजन पैकेजिंग से निकलता हुआ जहरीला सांप दिखाई देगा.

क्या है मामला

दरअसल एक परिवार ने अमेज़न पर एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर का ऑर्डर दिया और सरजापुर रोड पर स्थित उनके घर पर उन्हें एक जीवित कोबरा डिलीवर हुआ. सौभाग्य से, जहरीला सांप पैकेजिंग टेप से चिपक गया था. जिसकी वजह से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. हालांकि पैकेज खोलते ही महिला के होश जरूर उड़ गए थे. इस घटना की जानकारी जब कपल ने अमेजन को दी तो उन्होंने तुरंत ही प्रोडक्ट का रिफंड दे दिया लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना जहरीला कोबरा सांप आखिर इस पैकेज में आया कैसे.

A family ordered an Xbox controller on Amazon and ended up getting a live cobra in Sarjapur Road. Luckily, the venomous snake was stuck to the packaging tape. India is not for beginners

pic.twitter.com/6YuI8FHOVY

— Aaraynsh (@aaraynsh) June 18, 2024