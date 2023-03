खुल गया Smartphone का सबसे बड़ा राज! इस काम के लिए होता है ये छोटा सा छेद, है बहुत काम का

What Is the Use Of Smartphone Tiny Hole: चार्जिंग कोर्ट के बगल में एक छोटा सा होल दिखाई देता है, ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोन में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद ही खास फीचर इस होल की मदद सही एक्सेस किया जाता है.