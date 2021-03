एक साथ डाउन हुए Facebook, WhatsApp और Instagram, ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली: शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप के डाउन होने की खबर आई. इस बीच फेसबुक भी डाउन हो गया. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के काम न करने की सूरत में लोग ट्विटर पर आए और हर तरफ से मीम्स की बाढ़ आ गई. इस बीच लोगों ने जमकर मजे लिए. हालांकि थोड़ी देर बाद वॉट्सऐप के साथ ही अन्य दोनों प्लेटफॉर्म भी ठीक से काम करने लगे.

WhatsApp, Facebook & Instagram are down in India and many other parts of the world — ANI (@ANI) March 19, 2021

पेटीएम ने लिए मजे, मोनोपॉली के बहाने बोला हमला

फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप के डाउन होने पर पेटीएम ने चुटकी ली. और ट्वीट करके मोनोपॉली के बहाने हमला बोला.

Your Internet is fine. It's the apps. Now you know why monopolies are a bad idea. — Paytm (@Paytm) March 19, 2021

ट्विटर पर मीम्स की बाढ़

फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप तीनों का स्वामित्व फेसबुक के पास ही है. वहीं, ट्विटर उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है. ऐसे में ट्विटर पर लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप के डाउन होने पर जमकर मजाक उड़ाया.

Everyone running to Twitter to check if Instagram is down or they got hacked #instagramdown pic.twitter.com/vKVXcsSiVw — Wajiha Saeed (@WajihaSaeed7) March 19, 2021

coming to twitter to check if its just my instagram not working #instagramdown pic.twitter.com/hjm159quhg — Kyle (@kyleevison) March 19, 2021

Every person when Instagram and WhatsApp stops working:#instagramdown pic.twitter.com/JYCJ0VT5OE — Naman Gupta (@andthenhetweets) March 19, 2021