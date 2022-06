WhatsApp जारी कर रहा दिल जीतने वाला फीचर! जानकर यूजर्स बोले- 'बस इसी का तो इंतजार था..'

WhatsApp Transfer Chats from Android to iOS New Update: वॉट्सएप (WhatsApp) का इस्तेमाल आज के समय में लगभग हर कोई करता है. ऐसे में, जब हम कुछ सालों में अपना स्मार्टफोन बदलते हैं तो कोशिश रहती है कि वॉट्सएप चैट्स भी ट्रांसफर हो जाएं. हालांकि, अगर आप एंड्रॉयड से iOS यानी iPhone की ओर जा रहे होते हैं, तो चैट्स का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं होता है. आपको बता दें कि अब आपकी ये परेशानी खत्म होने वाली है..

WhatsApp पर आया वो अपडेट जिसका आपको था इंतजार!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉट्सएप (WhatsApp) एक नया अपडेट जारी कर रहा है जिससे अब एंड्रॉयड से iOS में भी वॉट्सएप चैट्स आराम से ट्रांसफर हो जाएंगी. ये फीचर जल्द सभी स्मार्टफोन्स पर वॉट्सएप ऐप पर आ जाएगा. वॉट्सएप सेटिंग्स में आपको 'मूव टू iOS' (Move to iOS) का ऑप्शन दिखेगा जिससे आप आसानी से चैट्स को एंड्रॉयड से iPhone में भेज सकेंगे. ये अनाउन्स्मेन्ट वॉट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) के सीईओ, मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए किया है.

कैसे यूज करें ये फीचर

आइए जानते हैं कि इस फीचर को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है. सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर वॉट्सएप खोलना होगा. फिर 'मूव टू iOS' के ऑप्शन पर जाना होगा और स्क्रीन पर आने वाले प्रॉम्प्ट्स का पालन करना होगा. फिर आपके iPhone पर एक कोड आएगा, जिसे आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर फीड करना होगा. फिर, 'कन्टिन्यू' पर क्लिक करने के बाद 'ट्रांसफर डेटा' स्क्रीन पर 'वॉट्सएप' चुनना होगा. इसके बाद, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर 'स्टार्ट' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वॉट्सएप डेटा को एक्सपर्ट करना शुरू कर देगा और आपको एंड्रॉयड फोन से साइन-आउट कर दिया जाएगा.

इसके बाद 'नेक्स्ट' पर क्लिक करके आप 'मूव टू iOS' ऑप्शन पर दोबारा चले जाएंगे, यहां 'कन्टिन्यू' दबाकर आप डेटा को एंड्रॉयड से iOS में ट्रांसफर करना शुरू कर सकेंगे. अब, जब सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए, ऐप स्टोर से वॉट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और फिर अपने ही फोन नंबर से लॉग-इन कर लें.

आपको बता दें कि फिलहाल इस फीचर को वॉट्सएप बीटा के लिए जारी किया गया है और आने वाले हफ्ते में इसे बाकी यूजर्स के लिए भी जारी कर दिया जाएगा.