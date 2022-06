WhatsApp पर सिर्फ महिलाओं के लिए आया ये खास फीचर, जानकर बोलेंगी- इसकी बहुत जरूरत थी!

Track your Menstrual Cycle on WhatsApp Check New Feature: चैटिंग और कॉलिंग के साथ-साथ वॉट्सएप (WhatsApp) कई अनोखे फीचर्स से लैस होता जा रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब वॉट्सएप पर एक नया फीचर उपलब्ध कर दिया गया है जिससे महिलाओं की एक बड़ी चिंता सुलझ गई है. खास महिलाओं के उपयोग के लिए तैयार किया गया ये फीचर अब यूज के लिए तैयार है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या ऑफर कर रहा है वॉट्सएप और ऐप की महिला यूजर्स इससे क्यों खुश हैं..

WhatsApp पर महिलाओं के लिए आया खास फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉट्सएप (WhatsApp) ने महिलाओं के हाइजीन ब्रांड सिरोना (Sirona) के साथ हाथ मिला लिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब महिलाओं को अपने पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अब महिलाएं अपनी मेन्स्ट्रुअल साइकिल को वॉट्सएप पर ट्रैक कर सकेंगी (Track Menstrual Cycle).

Sirona ने किया ऐलान

सिरोना (Sirona) ने अपनी प्रेस रिलीज में यह बताया है कि वॉट्सएप से पीरियड साइकिल को ट्रैक करने के फीचर के, महिलाओं की दृष्टि से तीन उद्देश्य हैं, एक तो पीरियड्स को ट्रैक करना, दूसरा कन्सीव करना और आखिरी एम प्रेगनेंसी से बचना है. एआई (AI) और इन्ट्यूटिव तकनीक (Intuitive Technology) की मदद से तैयार किया गया ये फीचर महिलाओं के लिए काफी काम का साबित हो सकता है.

कैसे काम करेगा ये फीचर

अब आइए जानते हैं कि इस फीचर को महिलायें वॉट्सएप पर कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं. WhatsApp Business प्लेटफॉर्म पर तैयार किए इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर '9718866644' नंबर को सेव करना होगा. आपको बता दें कि ये सिरोना (Sirona) के वॉट्सएप बिजनेस अकाउंट का नंबर है. अब आपको इस नंबर पर 'Hi' मैसेज करना होगा.

इसके बाद आपके पास कई ऑप्शन्स आएंगे. अब आपको चैट बॉक्स में 'पीरियड ट्रैकर' लिखना होगा जिसके बाद आपको अपने पीरियड्स की डिटेल्स एंटर करनी होंगी. इसके बाद आपको आपकी फर्टाइल विंडो, अगले और आखिरी पीरियड की डेट और आपकी मेन्सट्रुअल साइकिल की लेंथ, सबके बारे में पता चल जाएगा.