WhatsApp ने जारी कर दिया वो फीचर जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार..

WhatsApp Latest Last Seen and Status Update 2022: मम्मी से दाल बनाने की विधि जाननी हो या पार्टी में जाने के लिए बहन से कपड़े डिस्कस करने हों, हमारी हर छोटी-बड़ी बात जिस माध्यम से हमारे दोस्तों और परिवार वालों के पास पहुंचती है, वो वॉट्सएप (WhatsApp) है. वॉट्सएप समय-समय पर कई सारे नए और आकर्षक अपडेट्स जारी करता रहता है जिससे यूजर्स को नए फीचर्स मिल जाते हैं. हाल ही में, वॉट्सएप ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है जिसमें मिलने वाले फीचर्स का यूजर्स काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे..

WhatsApp ने जारी किया नया अपडेट

कुछ समय पहले ही, वॉट्सएप (WhatsApp) ने ट्विटर (Twitter) के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक नए फीचर अपडेट का ऐलान किया है. वॉट्सएप ने बताया है कि अपने यूजर्स की प्राइवेसी का खास ध्यान रखते हुए उन्होंने एक नया अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट में मिलने वाले फीचर्स वॉट्सएप के प्राइवेसी कंट्रोल सेटिंग्स से जुड़े हैं. इस नए अपडेट को एंड्रॉयड और iOS, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन्स के लिए जारी कर दिया गया है.

इन फीचर्स का यूजर्स कर रहे थे बेसब्री से इंतजार..

आइए जानते हैं कि इस नए अपडेट में यूजर्स को कौनसे फीचर्स दिए गए हैं. इस अपडेट के तहत यूजर्स अब चुन सकेंगे कि वो अपनी प्रोफाइल फोटो (WhatsApp Profile Photo), अपना लास्ट सीन (WhatsApp Last Seen) और अपना स्टेटस (WhatsApp Status) किसे दिखा सकते हैं. आपको बता दें कि अब तक वॉट्सएप स्टेटस और लास्ट सीन को कौन देख सकता है, इस लिहाज से यूजर्स के पास 'एव्रीवन', 'माइ कॉन्टैक्ट्स' और 'नोबडी'- ये तीन ऑप्शन्स थे.

अब, वॉट्सएप ने 'माइ कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट' का ऑप्शन भी जोड़ दिया है. इससे यूजर्स चुन सकते हैं कि उनके कौनसे कॉन्टैक्ट्स उनका लास्ट सीन और स्टेटस अपडेट नहीं देख सकते हैं. यही सेटिंग्स वॉट्सएप की प्रोफाइल फोटो के लिए भी जारी की गई हैं.