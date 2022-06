WhatsApp Trick: बिना 'ब्लू टिक' ऑफ किए चुपके-से पढ़ें कोई भी वॉट्सएप मैसेज! नहीं होगी सेंडर को खबर

WhatsApp Trick how to read whatsapp messages without sender knowing: इंटरनेट और लगातार विकसित होती तकनीक के इस दौर में एक दूसरे से जुड़े रहना काफी आसान हो गया है. आज हमारे पास कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम चैटिंग और वॉयस-वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं. इन ऐप्स में एक नाम जो शायद सभी के मन में आता होगा वो वॉट्सएप (WhatsApp) है. अगर आप भी वॉट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और कमाल की ट्रिक है. आइए इसके बारे में जानते हैं..

WhatsApp की नई ट्रिक

अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां वॉट्सएप (WhatsApp) की किस ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए इस बारे में जानते हैं. वैसे तो हम वॉट्सएप पर कई फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुख्य रूप से ऐप को चैटिंग के लिए यूज किया जाता है. हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप चुपके-से अपने फोन पर आए वॉट्सएप मैसेज को पढ़ सकेंगे और सामने वाले को खबर भी नहीं होगी. जी नहीं, हम रीडिंग रीसीट्स (WhatsApp Reading Receipts) या 'ब्लू टिक्स' को ऑफ करने की सलाह नहीं दे रहे हैं.

WhatsApp का फीचर

ट्रिक जानने से पहले जानते हैं कि आपको बता दें कि बिना किसी ट्रिक के आप बिना किसी को बताए मैसेज कैसे पढ़ सकते हैं. आमतौर पर रीडिंग रीसीट्स (WhatsApp Reading Receipts) को ऑफ करने का ऑप्शन होता है जिससे मैसेज देखने पर आपके मैसेज के पास दिए गए 'डबल टिक' ब्लू नहीं होते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप रीडिंग रीसीट्स को ऑफ करते हैं तो आपको किसी और के भी मैसेज पर ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा.

बिना 'ब्लू टिक' ऑफ किये चुपके से पढ़ें WhatsApp मैसेज

आइए अब जानते हैं कि रीडिंग रीसीट्स को ऑफ किए बिना आप किस तरह मैसेज पढ़ सकते हैं. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर वॉट्सएप (WhatsApp) खोलें, फिर जिस मैसेज को आप चुपके से पढ़ना चाहते हैं, उसे खोलने से पहले स्मार्टफोन का फ्लाइट मोड ऑन कर दें. इसके बाद उस मैसेज को खोलकर पढ़ें, फिर ऐप को बंद कर दें. फोन को फ्लाइट मोड से हटाने से पहले मल्टी टैब्स से भी वॉट्सएप को हटाना न भूलें. अब फोन का फ्लाइट मोड हटा दें.

इस तरह, मैसेज खोलकर पढ़ने के बाद भी सामने वाले के पास टिक ब्लू नहीं होंगे और आप आसानी से चुपके-से मैसेज पढ़ लेंगे.