अब घर बैठे WhatsApp पर हो जाएगा बैंक का ये काम! Trick जानकर खुशी से झूम उठे यूजर्स

How to change UPI PIN on WhatsApp Trick: लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सएप (WhatsApp) दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले ऐप्स में से एक है. वॉट्सएप पिछले एक साल में कई सारे नए अपडेट्स जारी कर चुका है जिनसे ऐप पर कई सारे नए और दिलचस्प फीचर्स भी आए हैं. आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने ऑनलाइन पेमेंट्स में इस्तेमाल किये जाने वाले यूपीआई पिन (UPI PIN) को भी वॉट्सएप से ही बदल सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसा कैसे किया जा सकता है..

WhatsApp का पेमेंट फीचर

शायद आपको पता होगा कि काफी समय पहले वॉट्सएप (WhatsApp) पर एक खास यूपीआई पेमेंट फीचर की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम ‘वॉट्सएप पे’ (WhatsApp Pay) है. इस फीचर की मदद से यूजर्स वॉट्सएप पर ही एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं और एक दूसरे से पैसे ले सकते हैं. जिस तरह वॉट्सएप चैट्स पर मैसेज और मीडिया फाइल्स एक्सचेंज की जाती हैं, उसी तरह ‘वॉट्सएप पे’ से अब पैसे भी एक्सचेंज किये जा सकते हैं.

वॉट्सएप पर बदलें यूपीआई पिन

आज हम आपको एक सिंपल-सी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे, वॉट्सएप पर ही अपने यूपीआई पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई पिन (UPI PIN) को बदल सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैसे भेजने के साथ-साथ आप वॉट्सएप पे पर अपना अकाउंट बैलेन्स चेक कर सकते हैं और यूपीआई पिन भी चेंज कर सकते हैं.

फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

अपना यूपीआई पिन वॉट्सएप पर बदलने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर वॉट्सएप का ऐप खोलें और इस बात का ध्यान रखें कि आपका ऐप अपडेटेड है. एंड्रॉयड फोन्स यूजरस को वॉट्सएप की होम स्क्रीन पर ऊपर की तरफ, दाएं कोने में आपको तीन डॉट्स दिखाई देंगी. उन डॉट्स पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू का पांचवा ऑप्शन, ‘पेमेंट्स’ सिलेक्ट करें. अगर आप Phone यूजर हैं तो आप इस सेटिंग तक अपने फोन पर वॉट्सएप की होम स्क्रीन पर सबसे नीचे, दाएं कोने में दिए ऑप्शन को सिलेक्ट करके ढूंढ सकते हैं.

इसके बाद स्क्रीन पर दिए बैंक अकाउंट के उस ऑप्शन पर क्लिक करें जिसका यूपीआई पिन आप बदलना चाहते हैं. इसके बाड ‘चेंज यूपीआई पिन’ के ऑप्शन पर क्लिक करें, पहले अपना मौजूदा यूपीआई पिन डालें और फिर अपनी पसंद का नया पिन फीड करके कन्फर्म कर दें.

इस आसान तरीके से आप अपने अकाउंट का बैलेन्स भी चेक कर सकते हैं, पिन भी चेंज कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के दोस्तों से पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं.