आपका पार्टनर WhatsApp पर किससे करता है सबसे ज्यादा बातें, 1 मिनट में ऐसे सारे नाम आ जाएंगे सामने

WhatsApp Trick: Whatsapp सबसे पॉपुलर सोशल मैसेजिंग ऐप है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. पर्सनल मैसेज करना हो, वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल. हर चीज के लिए वॉट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है. कई यूजर्स को नहीं पता होता है कि वॉट्सएप पर क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक हिडन फीचर के बारे में बताना जा रहे हैं. वॉट्सएप पर ही पता कर सकते हैं कि आप किससे सबसे ज्यादा बातें करते हैं.

किससे करते हैं हम सबसे ज्यादा वॉट्सएप पर बातें

वॉट्सएप पर कई ग्रुप्स बना दिए जाते हैं. स्कूल के दोस्तों का अलग, परिवार का अलग और ऑफिस के लोगों का अलग. ऐसे पता करना मुश्किल हो जाता है कि आप किस वॉट्सएप मेंबर के साथ सबसे ज्यादा बातें करते हैं. आप अपने पार्टनर के फोन का भी पासवर्ड जानते हैं, तो उनका वॉट्सएप भी चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो किससे ज्यादा बातें करता है. आइए जानते हैं कैसे...

Find Who You Talk to the Most on WhatsApp

1. सबसे पहले अपना वॉट्सएप ओपन करें और साइड कॉर्नर तीन डॉट्स पर क्लिक करें.

2. वहां सेटिंग्स पर क्लिक करें, वहां आपको कई ऑप्शन्स नजर आ जाएंगे.

3. वहां आपको स्टोरेज एंड डेटा नाम का ऑप्शन नजर आएगा. उस पर क्लिक करें.

4. यहां आपको कई ऑप्शन्स दिख जाएंगे. वहां मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.

5. वहां क्लिक करते ही आपके कई सारे ऑप्शन्स दिख जाएंगे. जो सबसे पहला नाम होगा, उससे आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं.

