Instagram चलाते-चलाते लोगों के साथ हो रहा है ऐसा, फूटा यूजर्स का गुस्सा; बोले- ये क्या बवाल है..

Instagram changing to Dark Mode Automatically Issue: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कितना ज्यादा किया जाता है, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है. कुछ दिनों से मेटा (Meta) का फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम (Instagram) अजीब बिहेव कर रहे है. इंस्टाग्राम चलाते एमी कई यूजर्स को अचानक काली स्क्रीन दिखने लग रही है जिससे पोस्ट्स आदि देखने में परेशानी हो रही है. आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है..

Instagram चलाते-चलाते लोगों के साथ हो रहा है ऐसा

इस हफ्ते इंस्टाग्राम (Instagram) यूजर्स काफी नाराज हैं क्योंकि ऐप पर अजीबोगरीब दलाव देखे जा रहे हैं. कई यूजर्स ने यह शिकायत की है कि स्क्रोल करते-करते अचानक उनकी स्क्रीन काली हो गई यानी इन यूजर्स का इंस्टाग्राम फीड अचानक डार्क मोड (Instagram Dark Mode) में बदल गया. इसकी वजह से कई यूजर्स को स्क्रीन पर फॉन्ट और पोस्ट्स साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं.

Instagram के सीईओ ने कही ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंस्टाग्राम का अचानक डार्क मोड में चले जाना (Why did my Instagram change to dark mode automatically) कोई 'बग' (Instagram Bug) या परेशानी नहीं है. दरअसल, इंस्टाग्राम एक नई होम स्क्रीन टेस्ट कर रहा है जिसके बारे में इंस्टाग्राम के सीईओ, एडम मोसेरी (Instagram CEO Adam Mosseri) ने पिछले महीने जानकारी दी थी.

उन्होंने हाल ही में भी ट्वीट करके यह बताया है कि इंस्टाग्राम अपने मेन होम फीड में एक नए, इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरिएंस (Immersive Viewing Experience on Instagram) को टेस्ट कर रहा है. उन्होंने यूजर्स से अपने इस नए टेस्ट पर फीडबैक भी मांगा है.

ऐसे हटाएं इंस्टाग्राम डार्क मोड

अगर आप इस नई टेस्टिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं और अपने फीड को वापस लाइट मोड पर लेकर आना चाहते हैं तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं. iOS यानी iPhone यूजर्स ये बदलाव करने के लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद 'डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस' के ऑप्शन को चुनना होगा. इस ऑप्शन में अपने फोन को लाइट और डार्क के बीच सेट करके आप इंस्टाग्राम पर भी बदलाव देख सकेंगे.

हालांकि एंड्रॉयड यूजर्स ये चेंज और आसानी से कर सकते हैं. अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम ऐप की सेटिंग्स में जाना होगा, फिर 'थीम' पर क्लिक करना होगा और यहां आप लाइट और डार्क मोड, अपने हिसाब से बदल सकते हैं.