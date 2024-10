X यूजर्स को अब नहीं मिलेगी यह सुविधा, Elon Musk ने खुद किया ऐलान, जानें क्या बदल गया?

X एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है. सेलिब्रटी, नेता, बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी तक एक्स का इस्तेमाल करता है. इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर देश में इसके यूजर्स हैं. एक्स को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था. इसके मालिक Elon Musk हैं. एलन मस्क ने एक्स यूजर्स को एक सलाह दी है.

Elon Musk ने X यूजर्स को दी सलाह

एक्स के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के यूजर्स को अपने पोस्ट्स में ज्यादा बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्ट्स अब मेन टाइमलाइन पर नहीं दिखाए जाएंगे.

Due to immediate and excessive use of bold font on, it will be removed from view in the main timeline.

You will have to click on post details to see anything in bold. My eyes are bleeding.

Elon Musk (elonmusk) October 1, 2024