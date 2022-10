Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 14 October 2022

1. Flipkart का लूट Offer: सिर्फ 8000 में मिल रहा 35 हजार वाला Realme का धाकड़ स्मार्टफोन - Click here to read full story

Flipkart Offer: अगर आप दिवाली में स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि कंपनी इतना जोरदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है जिसके बारे में जानने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे.

2. Samsung निकला Apple से आगे! यूजर्स इस दिन से ले सकेंगे 5G के मजे, इन फोन्स में अपने आप शुरू हो जाएगी सेवा - Click here to read full story

Samsung ने बड़ा खुलासा किया है. वो जल्दी फोन में 5जी सर्विस शुरू करके Apple को पछाड़ने जा रहा है. मसंग ने आधिकारिक तौर पर अपने उपकरणों पर 5G रोलआउट के लिए समयरेखा का खुलासा किया है...

3. YouTube से अब करें नौकरी से ज्यादा कमाई और Free में बढ़ाएं सब्सक्राइबर्स; जानिए नए प्रोग्राम के बारे में - Click here to read full story

Earn Online: YouTube ने Nextup class of 2022 प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो ज्यादा कमाई का मौका दे रहा है. अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो इसे आप करियर के तौर पर भी देख सकते हैं. आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में...

4. 32 inch Smart LED TV सिर्फ 6,999 रुपये में मिल रही यहां, दनादन खत्म हो रहा है इसका स्टॉक - Click here to read full story

Smart LED TV: अगर आपका बजट बेहद कम है औार आप इसी बजट में एक स्मार्ट LED TV खरीदने को लेकर विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको एक बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ग्राहक धड़ल्ले से खरीद रहे हैं.

5. Diwali Dhamaka Offer: 35 हजार रुपये वाला 5G फोन मिल रहा सिर्फ 7 हजार में; जानिए कैसे - Click here to read full story

Flipkart Offer: अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको फ्लिपकार्ट पर चल रहे धमाकेदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप ₹35000 के स्मार्टफोन को सिर्फ ₹7000 में खरीद सकते हैं.

6. दिलों पर राज करने आया Nokia का 12 हजार रुपये वाला चकाचक Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए फीचर्स - Click here to read full story

Nokia G11 Plus Price In India: Nokia ने भारत में अपना 12 हजार रुपये वाला शानदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. फोन में तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा मिल रहा है. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत (Nokia G11 Plus Price In India) और फीचर्स...

7. चिलचिलाती ठंड में खूब चलाएं गीजर और हीटर... बिजली का बिल आएगा आधा! बस फिट कर दें ये छोटू सा डिवाइस - Click here to read full story

How to save Electricity Bill: हम आपको एक ऐसे डिवाइस (Electricity Saver Device) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर (Electricity Meter) के बगल में फिट कर देते हैं, तो आपके बिजली के बिल की कीमत नहीं बढ़ेगी.

8. दिवाली से पहले लॉन्च हुआ कम कीमत वाला 43-इंच का धांसू Smart TV, देख आप भी कहेंगे- 'चकाचक हो तुम...' - Click here to read full story

Smart TV Under 15K: Infinix ने 15 हजार से कम कीमत वाला धमाकेदार स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है. स्मार्ट टीवी का डिजाइन काफी पतला और हल्का है. कम कीमत होने के साथ-साथ इसमें धमाकेदार फीचर्स मिलेंगे. आइए जानते हैं Infinix 43 Y1 TV की कीमत (Infinix 43 Y1 TV Price In India) और फीचर्स...

9. धमाल मचाने आ रहा सबसे पतला और हल्का Laptop! कीमत भी होगी काफी कम; जानिए फीचर्स - Click here to read full story

Cheapest Laptop: Infinix कल यानी 12 अक्टूबर को कम कीमत वाला लैपटॉप और स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है. लैपटॉप को लेकर कई चीजें सामने आ चुकी हैं. आइए जाने हैं दोनों प्रोडक्ट्स में क्या होगा खास...

10. Flipkart और Amazon से आधी कीमत पर सामान बेच रही ये वेबसाइट! धड़ल्ले से खरीद रहे हैं ग्राहक - Click here to read full story

Discount on Products: भारत में कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अच्छे-खासे डिस्काउंट पर प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, आज हम आपको इन्हीं वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

