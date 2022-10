दिलों पर राज करने आया Nokia का 12 हजार रुपये वाला चकाचक Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए फीचर्स

Nokia G11 Plus भारत में लॉन्च हो गया है. यह कंपनी का लेटेस्ट G-सीरीज फोन है. लॉन्च से पहले, डिवाइस को फुल फीचर्स के साथ ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड किया गया था. स्मार्टफोन ने इस साल जून में ग्लोबली डेब्यू भी किया था. Nokia G11 Plus 13,000 रुपये के ब्रेकेट के अंतर्गत आता है और यह बाजार में Realme 9i, Vivo T1x, OPPO A17, और अधिक की पसंद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत (Nokia G11 Plus Price In India) और फीचर्स...

Nokia G11 Plus Price In India

Nokia G11 Plus के एकमात्र 4GB + 64GB वैरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है. इसे लेक ब्लू और चारकोल ग्रे रंगों में पेश किया गया है. स्मार्टफोन को ब्रांड के ऑनलाइन स्टोर, रिटेल आउटलेट्स के साथ-साथ पूरे देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है.

Nokia G11 Plus Specifications

Nokia G11 Plus में 6.51 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन HD+ और वॉटरड्रॉप नॉच है. यह 90Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करता है. डिवाइस में बैक पैनल पर एक आयताकार कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक 50MP मुख्य सेंसर 2MP डेप्थ लेंस के साथ जोड़ा गया है। 8MP का फ्रंट-फेसिंग सेल्फी स्नैपर है.

Nokia G11 Plus Battery

आंतरिक रूप से, Nokia G11 Plus एक Unisoc T606 चिपसेट से लैस है. यह अतिरिक्त जरूरतों के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के माध्यम से विस्तार योग्य 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज पैक करता है. G11 Plus में 5,000mAh की बैटरी 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Nokia G11 Plus Features

Nokia G11 Plus में रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है. यह दो साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और तीन साल के सुरक्षा अपडेट की गारंटी के साथ एंड्रॉइड 12 ओएस के स्टॉक संस्करण पर चलता है. हैंडसेट में फेस अनलॉक, 4जी के साथ डुअल सिम और आईपी52 रेटिंग वाली चेसिस जैसी अन्य सुविधाएं हैं.

