Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 16 October 2022

Flipkart का लूट Offer: सिर्फ 19,000 में मिल रहा 43 हजार वाला धाकड़ iPhone मॉडल - Click here to read full story

Flipkart Discount: फ्लिपकार्ट पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए इस दिवाली काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है जिसमें बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ ही कार्ड ऑफर्स भी शामिल है. खास बात यह है कि इस डिस्काउंट ऑफर में फ्लिपकार्ट में आईफोन को भी शामिल किया है और इसकी खरीद इतनी कम कीमत पर की जा सकती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है.

कड़कड़ाती ठंड में नहाने के लिए चुटकियों में मिलेगा खौलता पानी! भारी डिस्काउंट पर खरीदें ये Instant Geyser - Click here to read full story

Flipkart Diwali Sale का आज आखिरी दिन है. ठंड के मौसम के लिए इस सेल से इंस्टेंट गीजर (Instant Geyser) बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है. आइये बेस्ट ऑफर के बारे में जानते हैं..

Flipkart और Amazon से सस्ता सामान बेच रही सरकारी वेबसाइट, दिवाली का मजा हो जाएगा दोगुना - Click here to read full story

Online Shopping: अभी तक आपको लगता होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ही सबसे सस्ता सामान ऑनलाइन बेच रहे हैं लेकिन एक वेबसाइट ऐसी है जो इनसे भी सस्ते प्रोडक्ट बेच रही है और क्वॉलिटी भी मेंटेन कर रही है.

Mini Generator से जब चाहे, जहां चाहे चला पाएंगे टीवी और फैन समेत कई डिवाइसेज, बिजली की नहीं पड़ेगी जरूरत - Click here to read full story

Power Generator: अगर आपके घर में बिजली जाने की समस्या बनी रहती है तो आज हम आपके लिए एक दमदार प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेज को पावर सप्लाई करने का काम करेगा.

Flipkart का लूट Offer: सिर्फ 8000 में मिल रहा 35 हजार वाला Realme का धाकड़ स्मार्टफोन - Click here to read full story

Flipkart Offer: अगर आप दिवाली में स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि कंपनी इतना जोरदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है जिसके बारे में जानने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे.

Samsung निकला Apple से आगे! यूजर्स इस दिन से ले सकेंगे 5G के मजे, इन फोन्स में अपने आप शुरू हो जाएगी सेवा - Click here to read full story

Samsung ने बड़ा खुलासा किया है. वो जल्दी फोन में 5जी सर्विस शुरू करके Apple को पछाड़ने जा रहा है. मसंग ने आधिकारिक तौर पर अपने उपकरणों पर 5G रोलआउट के लिए समयरेखा का खुलासा किया है...

YouTube से अब करें नौकरी से ज्यादा कमाई और Free में बढ़ाएं सब्सक्राइबर्स; जानिए नए प्रोग्राम के बारे में - Click here to read full story

Earn Online: YouTube ने Nextup class of 2022 प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो ज्यादा कमाई का मौका दे रहा है. अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो इसे आप करियर के तौर पर भी देख सकते हैं. आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में...

32 inch Smart LED TV सिर्फ 6,999 रुपये में मिल रही यहां, दनादन खत्म हो रहा है इसका स्टॉक - Click here to read full story

Smart LED TV: अगर आपका बजट बेहद कम है औार आप इसी बजट में एक स्मार्ट LED TV खरीदने को लेकर विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको एक बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ग्राहक धड़ल्ले से खरीद रहे हैं.

Diwali Dhamaka Offer: 35 हजार रुपये वाला 5G फोन मिल रहा सिर्फ 7 हजार में; जानिए कैसे - Click here to read full story

Flipkart Offer: अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको फ्लिपकार्ट पर चल रहे धमाकेदार ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप ₹35000 के स्मार्टफोन को सिर्फ ₹7000 में खरीद सकते हैं.

दिलों पर राज करने आया Nokia का 12 हजार रुपये वाला चकाचक Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए फीचर्स - Click here to read full story

Nokia G11 Plus Price In India: Nokia ने भारत में अपना 12 हजार रुपये वाला शानदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. फोन में तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा मिल रहा है. आइए जानते हैं Nokia G11 Plus की कीमत (Nokia G11 Plus Price In India) और फीचर्स...