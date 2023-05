The Kapil Sharma Show: जमेगी 90s की एक्ट्रेस की महफिल, शो में पहुंचीं ये तीन सुंदरियां

Mandakini in The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो की यही खास बात है यहां फिल्मों के प्रमोशम के लिए तो सितारे पहुंचते ही हैं लेकिन लाइमलाइट से दूर हो चुके स्टार्स जब यहां वापसी करते हैं तो शो को चार चांद लग जाते हैं. एक बार फिर वहीं होने जा रहा है. द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में ये वीकेंड और भी खास होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते में शो में आ रही हैं 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस जो फिलहाल एक्टिंग से दूर ही हो चुकी हैं.

ये तीन एक्ट्रेस खोलेंगी 90s के सिनेमा की पोल

मंदाकिनी, संगीता बिजलानी और वर्षा उसगांवकर तीनों ही 80 और 90 के दशक में सिनेमा पर छाई रहीं. इनकी कई फिल्में उस दौर में रिलीज हुईं और आज भी गाहे बगाहे लोगों की जुबां पर उनका नाम आ ही जाता है. अब ये तीनों ही एक्ट्रेस इस हफ्ते द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली हैं. शो का मजेदार प्रोमो सामने आया है. जिसमें कपिल शर्मा तीनों ही एक्ट्रेस से जुड़ी खास बातें दर्शकों को बता रहे हैं और साथ ही उनके साथ जमकर हंसी मजाक भी कर रहे हैं.

मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली से खास पहचान मिली थी. इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था. लेकिन फिर भी उनका करियर खास नहीं रहा. इसके बाद उनका नाम दाउद इब्राहिम से जोड़ा गया जिसके बाद तो उन्हें इंडस्ट्री ही छोड़नी पड़ी. वहीं बात करें संगीता बिजलानी की तो वो एक्ट्रेस तो कमाल की रही हीं लेकिन सलमान खान संग अपने रिश्ते को लेकर संगीता ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बंटोरी. कहा तो जाता है कि सलमान और संगीता शादी तक करने वाले थे लेकिन फिर ऐन वक्त पर सलमान ने ये फैसला वापस ले लिया. इनकी शादी के तब कार्ड तक बंट चुके थे. वहीं वर्षा उसगांवकर भी कई फिल्मों में दिखीं और उन्होंने बॉलीवुड में खास पहचान बनाई.