Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: 'गुम है किसी के प्यार में' सई के रोल को देख भड़क उठे नेटिजेन्स, बोले- ये तो है डोरमैट, तुरंत छोड़ दे शो

Netizens call Sai Doormat: 'गुम है किसी के प्यार में' (hum Hai Kisikey Pyaar Meiin) विराट, सई और पाखी के चारों ओर स्टोरी कुछ इस तरह घूम रही है कि अब उसे देखकर नेटिजेन्स भी पक चुके हैं. इन तीनों किरदारों को लेकर स्टोरी में ऐसे-ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स मेकर्स लेकर आ रहे हैं कि कुछ भी फैंस को नया नहीं लगा रहा है. यहां तक कि अब नेटिजेन्स सई के किरदार को शो में देखकर उन्हें डोरमैट तक कह रहे हैं. इतना ही नहीं वो सई को सीरियल छोड़ने की सलाह भी दे रहे हैं. ऐसे में अब सई क्या करती हैं और उनका शो कौन सा मोड़ लेता है ये देखना दिलचस्प होगा.

इस वजह से नेटिजेन्स हो गए बोर

इस सीरियल में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सई चव्हाण हाउस सवी के साथ रहने के लिए आ जाती है. सई को सवी के साथ देखकर विराट और पाखी शॉक्ड हो जाते हैं. सई ने शो में ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सई को उसके और विराट के बेटे विनायक की कस्टडी नहीं मिली है. इसीलिए उसने चव्हाण निवास आने का फैसला किया. सई के इस फैसले को नेटिजेन्स वीक बता रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने सई का कम्पेरिजन डोरमैट से कर डाला.

ऐसे-ऐसे पोस्ट कर रहे नेटिजेन्स

एक नेटिजेन्स ने पोस्ट किया- 'वेलकम टू डोरमैट सई. सई के किरदार में कुछ भी नया नहीं बचा है. सई अब इस शो में डोरमैट की तरह लग रही है.'

Welcome to doormat Sai. Nothig special is left with Sai char. She is just another doormat fl who wants2 please every1 even at cost of her self respect. Sai lets people to walk over her and she is the cause of her own miseries. Why blame V & P & CN folks? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/x4LkaHJsJ5 — MusukuniVellu (@MusukuniV) February 8, 2023

दूसरे यूजर ने लिखा- 'सई के किरदार को देखकर मजा नहीं आ रहा. सई ने सैराट और गुम है को प्रोमो को डिलीट कर दिया है. ऐसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है. उम्मीद है कि मैं गलत सोच रही हूं.

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh why do I get a bad feeling that rlc may have prevailed on the makers to end S ch.Ayesha deleting all Sairat pics &ghum promo pics is implying something bad is coming up.Maybe they will k*ll S now and pakrat will be endgame.i hope I am wrong — deepali khadka (@KhadkaDeepali) February 8, 2023

I really hope that after the show ends & Ayesha gets her voice back.She should tell the world about the bias of the channel & PH for those two unprofessional actors who did tantrums and ruined the whole storyline for their insecurities & jealousy #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin — SSingh (@SSingh808717) February 8, 2023

तीसरे यूजर ने लिखा- 'उम्मीद करती हूं कि शो के खत्म होने के बाद सई की आवाज वापस आ जाएगी और वो चैनल को कहेगी कि कितना पक्षपात दिखाया गया इस सीरियस में. कुछ अनप्रोफेशनल एक्टर्स की वजह से शो की पूरी स्टोरी की खराब कर दी गई.'

