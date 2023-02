Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler: फिर चला 'Sairat' की केमिस्ट्री का जादू! सई की हालत देख विराट का हुआ ये हाल

Sai Virat Scene Sairat Chemistry on GHKKPM: टीवी सीरियल्स की भारत में काफी फैन फॉलोइंग है और लोगों को इन शोज में होने वाले ड्रामा को देखने में बहुत मजा आता है. इस समय के टॉप टीआरपी रेटिंग वाले टीवी शोज की बात करें तो 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) का नाम जरूर लिया जाएगा. पिछले कुछ समय से इस सीरियल को ऑनलाइन काफी ट्रोल किया जा रहा है और स्टोरीलाइन और डायलॉग्ज से लोगों को काफी परेशानी है. काफी समय बाद, शो में कुछ ऐसा हुआ है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. बता दें कि एक बार फिर, 'गुम है...' में सई-विराट का सीन दिखाया गया है और 'सैराट' की केमिस्ट्री देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं...

GHKKPM में फिर चला 'Sairat' की केमिस्ट्री का जादू!

सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) को पिछले कुछ समय से काफी ट्रोल किया जा रहा है और 'विराट-पाखी' को लेख काफी कुछ कहा जा रहा है. ऐसा बहुत देर बाद हुआ है कि सीरियल को सोशल मीडिया पर वाह-वाही मिल रही है और इसमें कुछ किरदारों की तरी हो रही है. बता दें कि सई-विराट का एक नया सीन फैंस को नजर आया है जिसने सभी को एक बार फिर ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि 'सई-विराट' की केमिस्ट्री का जो जादू है, वो और किसी का नहीं है!

Dil ka rishta ek din tut hi jata hai

Kasak zindagi mein wo chor hi jaata hai Reh jaati hai kuch unki yaadein he’s helpless seeing her in this state he can feel her pain but can’t do nothing to help he’s breaking down seeing her current mental state #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/uLtlCnmTh3

— Mazzy (@arjunransidvar) February 11, 2023